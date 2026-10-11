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颶風賽門增強至4級直撲墨西哥西岸 軍方緊急撤離居民

中央社／ 瓦拉塔港10日綜合外電報導

颶風賽門增強為強烈的4級風暴，朝墨西哥西岸移動，預計將於今天深夜或明天清晨登陸。

法新社報導，美國國家颶風中心表示，賽門在逼近墨西哥中西部時威力可能進一步增強，最大持續風速將達每小時240公里。

美國國家颶風中心表示：「位於颶風警報區域內的民眾，應儘速完成各項保護生命與財產安全的防範措施。」

這項警告發布時，佛羅里達州正對今年大西洋颶風季首個颶風伊塞亞斯（Isaias）造成的災情進行評估，它已經在美國東南部奪走至少4條人命。

賽門是太平洋今年繁忙颶風季中最新形成的風暴。強烈的聖嬰現象造成海洋暖化，減弱風切，使風暴得以增強。

因應風暴來襲，墨西哥海軍撤離該國西岸沿海聚落約100人。

位於太平洋沿岸的觀光勝地瓦拉塔港（Puerto Vallarta）今天陰雲密佈，但海面仍相對平靜。賽門帶來的豪雨已造成更南方另一個觀光大鎮阿卡普爾科（Acapulco）淹水。

路透社報導，氣象預報公司AccuWeather氣象學家皮迪諾斯基（Dan Pydynowski）表示：「賽門的強度在極短時間內增強，這正是這類風暴如此危險的原因。」

他說：「強風可能毀損住宅與商家，洪水和土石流則可能沖毀道路，使緊急救援人員難以抵達部分社區。即使風暴過後，停電及基礎設施受損也可能使災後復原工作充滿挑戰。」

颶風 墨西哥 軍方

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