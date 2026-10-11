尼泊爾山崩堵河道釀洪災 當局籲沿岸居民撤離

尼泊爾中部地區發生山崩，大量土石堵塞河道引發嚴重洪患，沖毀房屋和基礎設施，目前尚未傳出有人員傷亡，當局呼籲民眾撤離至安全地點。

路透社報導，當局表示，位於加德滿都（Kathmandu）以西約100公里的廓爾喀（Gorkha）地區楚姆努布里村（Chumnubri）發生乾性山崩，阻塞布達甘達基河（Budhi Gandaki），導致下游地區淹水。

布達甘達基河是翠蘇里河（Trishuli River）的支流，今年8月，翠蘇里河另一條支流發生冰川崩塌引發災難性洪水，造成1457人死亡，至今仍有數千人失蹤。

廓爾喀地區最高行政官員米西拉（Dharmendra Kumar Mishra）表示：「我們已要求下游沿岸居民撤離，以確保安全。」

米西拉指出，洪水沖毀多棟房屋及兩座吊橋，一項水力發電工程也遭洪水破壞。

尼泊爾國家災害管理當局已向廓爾喀、塔納洪（Tanahun）、齊萬（Chitwan）、東納瓦爾帕拉斯（East Nawalparasi）及西納瓦爾帕拉斯（West Nawalparasi）等地區的沿岸居民發布洪水警報。

尼泊爾國家減災管理局（National Disaster Risk Reduction Management Authority）在社群媒體發文表說：「請協助確保高風險地區的民眾及時撤離至安全地點，並視需要協助展開搜救行動。」

官員表示，軍警救援人員已抵達當地，並透過直升機監控災情。