大邱老舊建築天花板崩落38人受傷 銷售活動未申報引發安全隱憂

韓國大邱昨天發生一處老舊建築天花板部分崩塌事故，由於當時正在進行廚房用品銷售活動，導致38人受傷。而此次銷售活動並未向未向主管地方政府申報，引發安全管理可能遭到忽視的憂慮。

韓聯社今天報導，據大邱相關單位消息，昨天的事故發生於A業者舉行廚房用品販售活動期間，天花板飾材突然掉落。A業者從這個月起以發放衛生紙等贈品為誘因，吸引參加者參與活動，去年3月也曾在同一地點舉行活動。

行政當局及警方等單位表示，這類活動通常會在老年人聚集的敬老堂或福利館宣傳活動消息，並以「參加活動就能免費拿到物品」等說法吸引民眾到場。這類活動與此次事故相同，往往未向主管區廳申報銷售業務，短期舉辦後便撤離，因此也落入地方政府管理、監督的死角。

一名地方政府相關人士表示，以老年人為對象販售生活用品或招募傳銷會員的活動，通常是在某個地區短暫舉行後，再轉往其他地區舉辦，「這類活動比起設備新穎的建築，更常選擇租金便宜的老舊建築」。

主管的大邱北區在昨天事故發生前，也不知道A業者正在該地點舉辦銷售活動。一名地方政府相關人士表示，如果業者未在活動前事先申報，地方政府在現實上很難完整掌握現況，並強調有必要整頓老舊建築管理及商品銷售活動相關規定。

A業者舉辦活動的這棟4層樓建築，為一棟於1994年完工的老舊建築。這棟建築雖已完工32年，卻不屬於法定定期安全檢查對象，因此外界要求提出對策，消除小型老舊建築在安全管理上的死角。