寶特瓶上「這圈」不用拆 日本專家解釋：硬拔反而容易受傷

喝完寶特瓶飲料準備回收時，你會特地把瓶口上的塑膠環拆下來嗎？不少人認為，寶特瓶與塑膠環材質不同，應該分開處理才有利於回收。不過，日本全國清涼飲料聯合會指出，瓶口殘留的塑膠環其實不必拆除，回收工廠就能透過不同材質的比重差異進行分類。

據日媒《grape》報導，寶特瓶的瓶蓋首次旋開後，通常會留下一圈塑膠環，這項設計主要用來辨識飲料是否曾被開封。不過，塑膠環緊緊套在瓶口，若想自行拆除，往往得費上一番工夫，也讓人好奇回收時究竟需不需要特別處理。

對此，日本全國清涼飲料聯合會表示，寶特瓶回收後會送往工廠粉碎，塑膠環與瓶身可利用材質的比重差異進行分離，因此民眾不必刻意將塑膠環拔除。若使用剪刀等工具強行拆卸，反而可能不慎受傷。

不過，塑膠環可以保留，不代表瓶蓋也能一起回收。協會提醒，寶特瓶回收前仍應先取下瓶蓋，除了方便區分PET與其他塑膠材質，也能讓瓶身在回收處理時更容易壓扁。此外，若瓶內殘留飲料又緊閉瓶蓋，液體可能因發酵產生氣體，增加容器破損的風險。

協會建議，喝完飲料後應先取下瓶蓋，簡單用清水沖洗瓶內，再將水分瀝乾，至於瓶口上的塑膠環則可直接保留。不過，這項說明是針對日本的寶特瓶回收處理方式，台灣民眾仍應依照所在地清潔隊及回收單位的分類規定處理。