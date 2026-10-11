28歲女搭機4小時猝逝 乘客下機才發現她坐在椅子上已身亡

墨西哥一名28歲女子搭乘廉航飛往南部恰帕斯州（Chiapas），歷經約4小時航程後，飛機平安降落，卻在乘客準備下機時被發現仍坐在座位上、毫無反應，經確認已無生命跡象。當地媒體報導，女子當時正準備返鄉探望家人，未料旅程竟成最後一程。

據《紐約郵報》引述墨西哥當地媒體《Diario del Sur》報導，事件發生於當地時間7日凌晨，女子搭乘墨西哥廉航Volaris班機，從蒂華納（Tijuana）飛往塔帕丘拉（Tapachula）。航程期間，班機未發生明顯異常，直到抵達目的地，乘客陸續起身準備離開機艙時，旁人才注意到女子始終沒有動靜。

報導指出，現場影片顯示，相關人員隨後將女子遺體移出機艙，並以疑似布料包裹搬離。事件曝光後引發關注，外界也關心女子在飛行途中是否曾出現身體不適，以及機組人員何時察覺異狀。

據墨西哥媒體後續報導，女子身分為阿比代・洛佩斯・索利斯（Abidai López Solís），年僅28歲，原本在邊境城市工作，此次搭機返鄉探望家人。當地媒體8日報導，初步驗屍結果指向心肺停止，家屬也已辦理遺體領回事宜。不過，心肺停止是死亡時的生理狀態，相關報導並未提供更具體的潛在病因。

《紐約郵報》指出，已就此事向Volaris航空公司詢問回應。類似事件也讓航空旅客關注機上突發疾病的處置。今年（2026）8月，一名乘客搭乘美國西南航空飛往洛杉磯的航班時，也因機上突發健康狀況死亡。