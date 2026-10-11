「爸爸不見了」凌晨1點80歲母哭喊找丈夫 女兒尋獲父親聽到1句話心碎

「爸爸不見了，不知道跑去哪裡了！」日本一名54歲女子美紀（化名），日前凌晨1點多突然接到80歲母親的電話，媽媽哭著說找不到老公，嚇得她連夜趕回家，甚至報警協尋。所幸父親最後平安尋獲，但她也意外發現，82歲父親長期獨自照顧母親，早已身心俱疲。

據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，美紀的父母住在距離她家約30分鐘車程的地方。美紀每個月會回娘家1至2次，一直認為父親身體硬朗，能把家裡照顧得很好。

沒想到某天凌晨，母親突然打電話哭喊「爸爸不見了」，卻說不清父親何時離家。美紀聯繫父親未果，趕回家後發現大門沒鎖，母親坐在客廳不斷重複「他剛剛明明還在」，父親的外套和鞋子也不見了。

父嘆「只想透透氣」：最近都沒辦法好好睡覺

所幸警方不久後傳來消息，父親就在距離住家步行約15分鐘的便利商店外，身上沒有受傷。

美紀趕到現場，急忙問父親為何半夜跑出門，父親只是疲憊地回答：「我只是想出去透透氣。」原來他並非失智迷路，而是自己決定離家。然而，父親接下來的一句話，卻讓她更加不安：「我最近晚上都沒辦法好好睡覺。」

母半年來頻繁忘事 半夜醒來狂問：明天星期幾

隔天早上，美紀發現父親正在準備早餐，桌上還擺著依照星期分類的藥物。一問才知道，母親半年前開始頻繁忘東忘西，不只會重複購買相同物品，煮飯時也常忘記是否關火，家中的三餐及服藥管理因此逐漸改由父親負責。

更讓父親疲憊的是，母親經常半夜醒來，反覆問「明天星期幾」、「爸爸在哪裡」，讓他一晚得起床好幾次，白天也不敢讓妻子離開視線。

美紀這才知道，父親早已長期睡眠不足，卻始終沒有向她求助。面對女兒的疑問，父親只說：「妳也有工作要忙，而且我以為我們兩個還能應付得來。」

美紀隨後帶母親就醫，評估記憶力衰退的情況，並聯繫當地高齡照護支援中心尋求協助。由於母親尚未確診失智症，仍需進一步檢查；父親則因長期疲勞，也被建議就醫。

經過這次事件，美紀改為每週回家一次，協助採買及陪同就醫。她感嘆：「那天晚上，我只顧著擔心爸爸不見了，卻完全沒發現他已經這麼累，也沒注意到媽媽的變化。」如今父親已將部分家務交給女兒，終於能有更多時間休息。