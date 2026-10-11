快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

退休金403萬、年領60萬年金！62歲公務員瞞妻做1事 晚年享福夢碎

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名62歲退休公務員，辛苦工作大半輩子，退休時領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，原本打算與妻子四處泡溫泉、享受退休生活。沒想到卻因為一件事變調。示意圖。 圖／AI生成
日本一名62歲退休公務員，辛苦工作大半輩子，退休時領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，原本打算與妻子四處泡溫泉、享受退休生活。沒想到卻因為一件事變調。示意圖。 圖／AI生成

日本一名62歲退休公務員，辛苦工作大半輩子，退休時領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，原本打算與妻子四處泡溫泉、享受退休生活。沒想到，他為了讓老後生活更寬裕，瞞著妻子投入股市，最後卻因投資失利，連原本的退休夢想都受到影響。

據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導理財規劃師三藤桂子分享一名退休公務員A先生的案例。A先生個性謹慎，任職公務員數十年，退休前擔任課長，平時不賭博，也沒有揮霍習慣。退休時，他除了領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，夫妻每年還能領取約300萬日圓（約新台幣60萬元）的年金。

儘管房貸早已繳清，但因過去負擔子女教育費，退休金以外的存款僅有600萬日圓（約新台幣121萬元），讓他始終擔心退休後的財務狀況。

想讓妻子享福 退休公務員瞞妻投入股市

A先生原本希望退休後能帶妻子遊遍日本各地溫泉，卻總覺得存款還不夠。他回想自己過去曾關注股票資訊，認為若早點開始投資，或許就能累積更多資產。於是，他決定拿出部分退休金投入股市，甚至打算等賺錢後，再給妻子一個驚喜。沒想到，這個決定卻讓他的退休生活變了調。

A先生透過雜誌、社群平台及影片學習投資，卻犯下新手常見的錯誤，包括過度集中持股、情緒化買賣。每當股價下跌，他便驚慌賣出；眼看股票有獲利機會，又忍不住追逐行情。反覆操作之下，原本謹慎的A先生，最終蒙受重大損失。

退休金慘賠 夫妻溫泉旅行夢碎

原本只想多賺一點錢、讓妻子開心，結果連夫妻原本能負擔的溫泉旅行，都因此變得遙不可及。更讓A先生焦慮的是，他始終瞞著妻子投資失利的事實，擔心對方發現自己偷偷動用退休金，每天都在懊悔與不安中度過。

三藤桂子提醒，退休金與工作期間累積的投資資金不同，一旦發生虧損，退休族往往難以透過工作收入彌補。建議投資新手避免一次投入大筆資金，先從小額定期投資開始，並將生活預備金與投資資金分開，切勿為了追求高報酬而承擔超出能力的風險。

退休金 退休 理財 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050幾歲開始存退休金才來得及？杉本試算：25歲月投僅3千、50歲逼近3萬

31歲股票資產破2600萬！他「4檔ETF帳賺逾千萬」想退休

65歲夫妻為安心養老「700萬無貸買房」七年後變調懊惱：當初走錯了

不看盤也能領薪水？「一年只提領一次」真的能讓退休生活躺平？

相關新聞

氣泡紙別急著丟！日廠商曝：冬天保暖、災害時也派得上用場

網購商品拆箱後，剩下的氣泡紙（俗稱「泡泡紙」）通常被當成垃圾丟棄。不過，日本氣泡緩衝材製造商近日分享，氣泡紙除了包裝防撞，也能用於冬季保暖、水管防凍及災害避難等情境，甚至連包裝時該哪一面朝外，都有許多隱藏細節。

「爸爸不見了」凌晨1點80歲母哭喊找丈夫 女兒尋獲父親聽到1句話心碎

「爸爸不見了，不知道跑去哪裡了！」日本一名54歲女子美紀（化名），日前凌晨1點多突然接到80歲母親的電話，媽媽哭著說找不到老公，嚇得她連夜趕回家，甚至報警協尋。所幸父親最後平安尋獲，但她也意外發現，82歲父親長期獨自照顧母親，早已身心俱疲。

退休金403萬、年領60萬年金！62歲公務員瞞妻做1事 晚年享福夢碎

日本一名62歲退休公務員，辛苦工作大半輩子，退休時領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，原本打算與妻子四處泡溫泉、享受退休生活。沒想到，他為了讓老後生活更寬裕，瞞著妻子投入股市，最後卻因投資失利，連原本的退休夢想都受到影響。

星期人物／大法官暑假變味 從龍蝦肅靜到鄰居划艇抗議

美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）本周隨最高法院結束暑假、展開新會期，重新回到華府；剛度過的這個夏天卻和過去20年很不一樣。 在緬因州赫珀島（Hupper Island），他原本只是鄰居口中的「約翰」：在碼頭喝咖啡、被笑駕船技術，大家也默契地少談法院。如今老朋友開始退開，居民划著皮艇到他家外海抗議。一座曾讓他暫時只做鄰居的小島，為什麼如今也愈來愈容不下單純的「約翰」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。