退休金403萬、年領60萬年金！62歲公務員瞞妻做1事 晚年享福夢碎

日本一名62歲退休公務員，辛苦工作大半輩子，退休時領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，原本打算與妻子四處泡溫泉、享受退休生活。沒想到，他為了讓老後生活更寬裕，瞞著妻子投入股市，最後卻因投資失利，連原本的退休夢想都受到影響。

據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，理財規劃師三藤桂子分享一名退休公務員A先生的案例。A先生個性謹慎，任職公務員數十年，退休前擔任課長，平時不賭博，也沒有揮霍習慣。退休時，他除了領到2000萬日圓（約新台幣403萬元）退休金，夫妻每年還能領取約300萬日圓（約新台幣60萬元）的年金。

儘管房貸早已繳清，但因過去負擔子女教育費，退休金以外的存款僅有600萬日圓（約新台幣121萬元），讓他始終擔心退休後的財務狀況。

想讓妻子享福 退休公務員瞞妻投入股市

A先生原本希望退休後能帶妻子遊遍日本各地溫泉，卻總覺得存款還不夠。他回想自己過去曾關注股票資訊，認為若早點開始投資，或許就能累積更多資產。於是，他決定拿出部分退休金投入股市，甚至打算等賺錢後，再給妻子一個驚喜。沒想到，這個決定卻讓他的退休生活變了調。

A先生透過雜誌、社群平台及影片學習投資，卻犯下新手常見的錯誤，包括過度集中持股、情緒化買賣。每當股價下跌，他便驚慌賣出；眼看股票有獲利機會，又忍不住追逐行情。反覆操作之下，原本謹慎的A先生，最終蒙受重大損失。

退休金慘賠 夫妻溫泉旅行夢碎

原本只想多賺一點錢、讓妻子開心，結果連夫妻原本能負擔的溫泉旅行，都因此變得遙不可及。更讓A先生焦慮的是，他始終瞞著妻子投資失利的事實，擔心對方發現自己偷偷動用退休金，每天都在懊悔與不安中度過。

三藤桂子提醒，退休金與工作期間累積的投資資金不同，一旦發生虧損，退休族往往難以透過工作收入彌補。建議投資新手避免一次投入大筆資金，先從小額定期投資開始，並將生活預備金與投資資金分開，切勿為了追求高報酬而承擔超出能力的風險。