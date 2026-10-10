橫濱中華街國慶遊行 舞龍舞獅、國旗隊伍熱鬧登場

慶賀國慶，留日橫濱華僑總會今天在橫濱中華街舉辦國慶慶祝活動及遊行，吸引不少民眾到場、揮舞國旗參與。駐日代表李逸洋出席致詞時強調，台灣與民主陣營最終必將取得勝利，呼籲日本及國際社會共同守護自由與民主。

橫濱中華街是日本華僑聚集的重要地區，也是台日交流的重要據點。每年國慶期間，留日橫濱華僑總會都會舉辦慶祝活動，懸掛青天白日滿地紅國旗，並透過文化表演及遊行歡慶雙十國慶，已成為當地10月的重要景象。

今年活動由橫濱中華學院的藝能表演揭開序幕，隨後舉行國慶典禮。駐日代表李逸洋、駐橫濱分處處長蘇岳璽、橫濱華僑總會會長許耀庚、日本中華聯合總會總會長羅鴻健，以及僑界人士和友台日本人士到場，共同慶祝中華民國115年國慶。

橫濱華僑總會會長許耀庚致詞表示，橫濱華僑界與各友好團體今天懷著喜悅與敬意齊聚一堂，共同歡慶中華民國115年國慶。雙十節不僅是中華民國的重要紀念日，也是回顧歷史、珍惜當下、展望未來的重要時刻。

許耀庚指出，一代又一代海外僑胞在日本橫濱落地生根、辛勤耕耘，始終心繫中華民國台灣，努力傳承中華文化，並為促進台日交流、深化彼此友誼貢獻心力。

他表示，中華民國台灣與日本共享自由、民主及多元價值，是彼此重要的合作夥伴，也是亞太地區不可或缺的友好夥伴，期盼未來持續深化台日交流，讓華僑社會的傳統與精神薪火相傳。

駐日代表李逸洋以日文致詞表示，橫濱是國父孫中山先生推動革命運動的重要據點。當年孫中山在橫濱華僑及日本友人的支持下，致力推動革命，為中華民國的建立作出重要貢獻。橫濱至今仍是台日友誼的重要據點，他也感謝主辦單位及僑胞為籌備國慶活動付出的心力。

李逸洋指出，中國最近實施「民族團結進步促進法」，他認為相關法律可能侵害言論自由與人權，也涉及各國司法權及國家主權。他並提及，中國的跨境鎮壓行為持續多年，限制人民出境的相關規定也進一步剝奪中國人民自身的自由。

李逸洋表示，當前世界正處於民主陣營與威權陣營對立的時代，他深信台灣與民主陣營最終必將取得勝利。他呼籲透過國慶遊行傳達守護台灣民主的堅定信念，並與日本及國際社會攜手合作，共同捍衛自由與民主。

日本中華聯合總會總會長羅鴻健致詞時表示，中華民國以三民主義為立國根本，核心精神在於國家的權力屬於人民。即使身處海外，僑胞仍支持中華民國，支持由人民決定國家未來的政治體制。

羅鴻健指出，中國大陸缺乏真正的民主選舉，政治權力集中於中國共產黨，軍隊也效忠於黨，而非全體人民。他認為，中華民國才是自由的象徵，並強調第二次世界大戰期間，與美國並肩合作對抗日本的是中華民國，而非今日由中國共產黨執政的中國。他呼籲日本在國際會議上為中華民國發聲，支持中華民國參與國際事務。

典禮結束後，現場施放鞭炮，國慶遊行車及載著國慶小姐的車輛陸續啟程，舞龍舞獅隊伍、台日兩國國旗隊、大會委員隊及民俗舞蹈表演隊等依序出發。遊行隊伍行經橫濱中華街，受到道路兩旁民眾熱情歡迎，不少日本民眾也加入遊行隊伍，高喊「台灣加油」，現場氣氛熱烈。