習慣變折磨？3寶媽堅持自煮十年喊壓力大 願望曝光「只想全家做1事」

為了省下生活開銷，不少家庭會選擇自己下廚，但當省錢逐漸變成每天都得完成的功課，也可能讓人喘不過氣。日本埼玉縣一名39歲的全職主婦，為了照顧3名孩子，從2016年起開始嚴格控制伙食費，透過每周規劃菜單、一次採買及變化剩菜等方式節省開支，每月能省下約2萬至3萬日圓（約新台幣4000至6000元）。不過，隨著孩子逐漸長大，伙食費與教育支出不斷增加，讓她即使想放鬆一下，也很難停下省錢的腳步。

據日媒《All About》報導，這名化名哈莉優（はりゆ）的女子今年39歲，與46歲的丈夫及16歲、15歲、9歲的3名孩子同住，家庭年收入約800萬日圓（約新台幣161萬元）。她直言，自己最想停止的省錢習慣，就是想辦法壓低每天的伙食費。

為了減少開銷，哈莉優會盡量提前規劃好一整周的菜單，再一次買齊所需食材。湯品會一次煮多一些，隔天再變化成其他料理，也會事先思考哪些菜色能重新搭配，避免三天兩頭就得出門採買。她表示，相較於經常外食，靠著自己煮飯，每個月大約能省下2萬至3萬日圓。

這樣的生活習慣，始於2016年9月左右，當時哈莉優生下第三個孩子，由於帶著孩子外出用餐並不方便，加上當時另外兩個孩子也還年幼，於是決定一起在家吃飯。她也發現，自己下廚不僅能減少支出，還能按照每個孩子不同的口味調整菜色，因此一路持續至今。

然而，孩子長大後，食量也跟著增加，外食費用變得更加驚人。哈莉優苦笑稱，其實如果能外出吃飯，就不必忙著煮菜、收拾餐桌，對她來說反而最輕鬆，但一家人去吃迴轉壽司，一餐就可能花掉約1萬7000日圓（約新台幣3428元），甚至有時還得先在家吃一個飯糰再出門，才能稍微控制食量與開銷。

除了伙食費，孩子的學費與才藝課程等支出也逐年增加，光是減少外食已經不夠，哈莉優只好想出更多方法控制餐費。只是，這些看似有效的省錢技巧，也逐漸成為最大的壓力來源。她坦言，每周最讓人頭痛的，就是得不斷思考接下來要煮什麼，有時菜單與學校營養午餐撞菜時，孩子便會抱怨。

這份壓力甚至延伸到休息時間。哈莉優表示，滑社群平台時，演算法總是不斷推送料理影片，原本想看看其他資訊，最後卻又忍不住點進去，腦中還會不停盤算下周的菜單，讓她快要喘不過氣。若電視上介紹了看起來很好吃的餐廳，哈莉優也會忍不住想去，卻因為現實開銷而感到失落。

對哈莉優而言，這樣的生活還得再持續一段時間。她估計，至少要等孩子們長大、離家後，才有機會真正放下這些顧慮，而這段日子可能還要約10年。談到如果明天開始就不必再擔心錢，終於能停止節省伙食費，她毫不猶豫地說，最想做的事就是帶全家人去吃一頓高級壽司。