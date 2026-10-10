聽新聞
0:00 / 0:00
規模7.7強震襲巴拿馬 觸發東太平洋沿岸海嘯警報
巴拿馬今天發生規模7.7強震，引發首都民眾恐慌，亦觸發危險海嘯警報。
法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，地震發生於格林威治標準時間17時56分（台灣時間今晨1時56分），震央位於巴拿馬中南部皮塔洛薩阿里巴（Pitaloza Arriba）小鎮附近10公里處。
此次震源深度較淺，僅12公里，造成的破壞很可能更為嚴重。
首都巴拿馬市（Panama City）距離震央約200公里，據法新社現場報導，當地許多民眾從建築物內緊急疏散。
美國海嘯警報系統發出警告，表示海嘯可能會襲擊東太平洋沿岸地區，潛在範圍涵蓋墨西哥到秘魯，以上區域「未來三小時內可能出現此次地震引發的危險海嘯」，警告民眾可能會被捲入大海或被水中的漂浮物壓傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。