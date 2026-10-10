在日越南人 五年暴增59%

國勢調查顯示，居住在日本的外國籍居民人數和占比，均創下歷來新高紀錄，其中越南人數已經超過南北韓數，成為僅次於中國大陸的日本第二大外國人口。

根據2025年基於國籍所做的統計，日本共有60萬9,238名越南籍住民，比2020年的上次調查增長59%；越南住民如今占日本外國人口的15.9%，比上次調查增加1.9個百分點。

三菱日聯研究顧問公司首席研究員南田步表示，持有「技術、人文知識、國際業務」居留資格的越南人口不斷增加。

同時，居住在日本的韓國人過去五年則減少8.3%，至39萬8,495人，但值得注意的是，其中65歲以上長者比率提升2.7個百分點，達到30.6%，比日本整體的老年人口占比29.4%還高。

這份調查顯示，日本的外國籍居民共有384萬人，占總人口的3.1%；兩項數字都創下紀錄新高。

中國大陸仍是日本最多的外國人口，共有92萬3,013人，自2020年來增長了18%。但東南亞住民的成長特別值得注目。

日本的緬甸人口成長近六倍，至16萬3,132人，印尼人口也增長四倍至22萬6,290人。