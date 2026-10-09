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俄鼠疫傳大規模隔離…情況不明如當年新冠疫情 他急籲先斷這兩國飛航

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯發生肺鼠疫，目前情況不明。圖中戴口罩婦人路過西伯利亞伊爾庫次克抗鼠疫研究所。法新社
俄羅斯發生肺鼠疫，目前情況不明。圖中戴口罩婦人路過西伯利亞伊爾庫次克抗鼠疫研究所。法新社

2019年12月，新冠肺炎疫情在中國大陸武漢地區爆發，次年疫情便蔓延全球。如今，俄羅斯發生肺鼠疫，目前情況不明，但學者呼籲儘速採取行動防止疫情擴散釀成大禍。

當時武漢爆發疫情後，美國和其他西方國家拒絕關閉邊境防堵疫情，後果是？從義大利、西雅圖到世界各地，疫情迅速蔓延。倘若當時能關閉邊境、停飛航班，即使不能阻止病毒傳播，也肯定能爭取時間，挽救更多性命。然而，在Delta變異株現跡印度後，2021年飛印度的國際航班竟然還持續不輟，結果迅速傳遍全世界。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯9日撰文指出，西方國家應記取新冠疫情兩大教訓。一，絕不可採信獨裁統治國家的說詞。例如中國大陸由一小群政治菁英統治，他們連本國人民都不在乎了，遑論別國。二，在缺乏可靠資訊來源下，寧可錯在防範過度，應先主動中斷與疫區國家飛航交通。

俄羅斯突然傳出肺鼠疫，儘管俄國總統普亭的公共衛生官員告訴全世界不必驚慌，卻與傳聞當地正進行大規模隔離和封鎖的報導牴觸。如同新冠疫情爆發之初，訊息混亂不明。西方國家政府當前首要之務，除了切斷與俄羅斯直接的飛航交通之外，理應停止班機飛往俄羅斯遊客趨之若鶩的觀光地點。

基於統計數據顯示，2025年將近700萬名俄羅斯遊客赴土耳其觀光，另有200萬名俄國人前往泰國，布魯克斯認為，西方國家考慮中止飛航服務時，應把這些兩地列為旅遊禁令清單之首。

俄羅斯入侵烏克蘭後，眾多西方國家已禁止俄羅斯遊客入境，許多俄國觀光客於是轉往土耳其和泰國，使這兩地成為俄國人首選觀光地點。假如俄羅斯肺鼠疫蔓延海外，很可能會透過其中一地蔓延開來。

布魯克斯引用Haver Analytics的數據指出，土耳其是目前為止俄羅斯觀光客最大的海外旅遊目的地，泰國居次，吸引的俄國觀光人數遙遙領先其他國家。接下來依序是：義大利、南韓、日本、德國、美國、新加坡、塞浦路斯、芬蘭和越南。對西方國家來說，疫情傳染風險除俄羅斯之外，顯然是土耳其和泰國。

但願俄羅斯肺鼠疫只是虛驚一場。如果不是，希望世界各國記取2020年的教訓，不要輕信中、俄這些獨裁專制國家的片面之詞，務必積極隔離，事不宜遲。

疫情 俄羅斯 新冠肺炎 病毒

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