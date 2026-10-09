蔬果營養流失高達5成！研究揭數十年變化 點名土壤退化、產量提高是主因

英國一項研究報告指出，過去數十年來，部分農作物的關鍵營養素含量下降約20%至50%，民眾可能得吃下更多食物，才能攝取與1960年代相同的營養素。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國研究機構「深度科學創投」（Deep Science Ventures）分析歷史食品資料與長期農作物樣本，發現小麥、麵包、蘋果、豌豆和胡蘿蔔等食物的部分營養素含量明顯減少。研究團隊認為，長期以提高產量為優先的育種與農業方式，以及土壤退化等因素，都可能影響農作物的營養密度。

研究人員指出，1960年代以來的「綠色革命」大幅提高農作物產量，卻未同等重視營養品質。全球約有20億人面臨至少一種微量營養素缺乏，即使攝取足夠熱量，仍可能出現所謂的「隱性飢餓」。

研究團隊警告，若熱量充足、營養不足的情況持續，肥胖與營養缺乏可能同時存在，增加慢性疾病及母嬰健康風險。團隊建議，政府應建立營養監測機制，農業也應重視土壤健康，並將農作物營養含量納入育種與生產目標。

然而，這份報告雖提出有多種農作物的營養素下降，卻不代表所有水果、蔬菜的營養都減少了一半。過去針對小麥的長期研究也發現，部分礦物質含量確實下降，但原因可能涉及高產量品種與農作物生長特性，不能一概歸因於土壤中的養分減少。