波蘭校園連兩天爆攻擊！15歲少年刺死女職員 校長負傷制伏

波蘭兩天內接連發生校園攻擊事件，一名15歲少年闖入小學持利器攻擊教職員，造成一名37歲女職員死亡、兩人受傷；案發前一天，另一所學校也有19歲男子攻擊多人，造成10人受傷。另外，警方還在第三起事件中拘留一名涉嫌計畫攻擊的17歲少年。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，最新一起攻擊發生於8日上午9時左右，地點位於首都華沙東北方約50公里的萊什奇杜爾－諾維內（Leszczydół-Nowiny）。警方表示，15歲嫌犯曾是該校學生，闖入校園後以利器攻擊三名教職員。37歲女職員經搶救仍宣告不治，校長與另一名教師則受傷。

據悉，當時校長奧赫曼斯基（Krzysztof Ochmański）聽見走廊傳出尖叫聲，在查看過程中遭嫌犯攻擊，所幸最後成功將少年制伏。據當地媒體報導，嫌犯身上帶有三把刀，波蘭總理唐納德．圖斯克（Donald Tusk）表示，少年頭盔上裝有攝影機，疑似打算拍下攻擊過程，相關細節仍由當局調查中。

這起事件發生前一天，波蘭東北部奧斯特羅文卡（Ostrołęka）一所職業學校也遭遇攻擊。一名19歲學生持刀攻擊校內人員及路人，造成包括學生、教師與路人在內多人受傷，嫌犯本人也在攻擊過程受傷。警方隨後將他拘留，傷者則被送往醫院治療。

此外，波蘭內政部長馬爾欽．基爾溫斯基（Marcin Kierwiński）證實，警方也在謝爾普茨（Sierpc）拘留一名17歲少年。據悉，該少年曾向同學透露想在學校做出危險行為，警方在他的背包中發現兩把刀，並在手機裡找到相關搜尋紀錄。

接連發生的事件引發波蘭社會對校園安全的憂慮。當局正調查各案是否存在關聯，以及嫌犯的犯案動機，警方與相關單位將持續加強校園安全措施，防止類似事件再次發生。