疑安全帶鬆脫！23歲遊客體驗滑翔傘高空墜落 教練伸手救不回

哥倫比亞一處熱門觀光景點近日發生滑翔傘死亡意外！男子與教練共乘滑翔傘時，安全帶在飛行途中突然鬆脫，即使他賣力抓住纜繩，教練也試圖伸手拉他，男子最後仍不幸墜落身亡。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起事故發生在當地時間中午，地點位於哥倫比亞麥德林（Medellín）以北。事發畫面顯示，當時23歲男子馬曼（Noam Mamam）與教練在高空中平穩飛行，沒想到他的安全帶卻突然鬆脫，讓他瞬間懸在空中搖擺。儘管教練伸手試圖救人，但男子最後仍從高處墜落。

事故發生後，當地政府與觀光稽查單位已展開調查，試圖釐清意外原因。初步調查方向之一是安全吊帶是否出現問題，包括起飛前是否正確穿戴、固定及完成檢查。

不過，市長辦公室也提出另一種可能性，認為事故初步判斷可能與當時的天候狀況有關。目前尚無定論，仍須等待調查結果。與馬曼同行的滑翔傘教練卡斯楚（Emiliano Muñetón Castro）據報也在事故後送醫。

這起悲劇再次引發外界對滑翔傘活動安全的關注。今年（2026）7月，土耳其也曾發生致命事故，48歲資深滑翔傘玩家庫爾特（Bayram Kurt）在強風中失去控制，降落傘疑似失效，從約100英尺（約30公尺）高處墜落，送醫後仍宣告不治。