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泰國王后獨駕「獅鷲」戰機首飛 泰王瓦吉拉隆功到場觀禮

中央社／ 曼谷9日綜合外電報導
泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機升空。 美聯社
泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機升空。 美聯社

泰國王室今天表示，王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機升空，其夫婿、同樣熱愛飛行的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）到場觀禮。

法新社報導，泰國王室公布的影象畫面顯示，蘇堤達王后昨天在泰國南部素叻他尼省（Surat Thani）1座空軍基地單獨駕駛1架JAS-39 C型獅鷲戰機起飛。

蘇堤達歷經數週模擬訓練及約10小時雙人座獅鷲戰機飛行訓練後，展開首次單獨飛行。

這位王后2010年開始學習飛行，迄今累積近1190小時飛行時數，曾任泰國航空公司（Thai Airways）空服員。蘇堤達在2019年瓦吉拉隆功登基前數日與他結婚。

瓦吉拉隆功待王后降落後親自獻花，在蘇堤達左臂配戴1枚「獅鷲金質榮譽徽章」，據報導，這使蘇提達成為泰國首位駕駛獅鷲戰機的女飛行員。

報導指出，蘇堤達常以副駕駛身分陪同瓦吉拉隆功展開王室訪問，包括降落在不丹地勢險要的巴羅（Paro）國際機場。

泰國軍方目前操作的一支獅鷲C/D型戰機中隊，戰機由瑞典防務集團紳寶（Saab）製造，去年剛與紳寶簽約，將採購3架「獅鷲」E型和1架F型戰機，總價值約5億5600萬美元，預計2030年底前交貨。

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