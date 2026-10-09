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因應印尼野火霾害 馬來西亞首都與局部地區學校停課

中央社／ 吉隆坡9日綜合外電報導

印尼森林野火產生的煙霾飄散至馬來西亞，導致當地空氣品質再次亮紅燈，大馬政府宣布首都吉隆坡和局部地區學校今天停課。

法新社報導，印尼泥炭地與森林發生野火，產生的有毒煙霧已籠罩該區域部分城市超過1個月，使感染呼吸道疾病的人數大增。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）昨天已會晤印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）商討跨國霾害問題，呼籲召開區域緊急會議。

大馬國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）認為，當空氣污染指數（API）達到150或以上時，學校應該停課。

根據大馬官方指引，API高於100為不健康，200以上屬於非常不健康，300以上為有害，超過500將宣布當地進入緊急狀態。吉隆坡今天測得的API約為170。

瑞士空氣監測機構IQAir表示，吉隆坡今天上午是全球空污第二高的城市，僅次於新加坡。

大馬教育部長法麗娜（Fadhlina Sidek）表示，他已指示全國4個州和2個聯邦直轄區學校全面停課，中部彭亨州（Pahang）部分學校停課。法麗娜昨晚說：「未來如需決定停課將會提前通知，以便家長有充分時間準備。」

安華說，「霧霾問題確實令人擔憂，我已親自聯繫普拉伯沃總統。他也同意採取必要措施」，但未說明細節。

安華指出，馬來西亞已採取人工降雨等行動來對抗霾害。

印尼 霾害 野火

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