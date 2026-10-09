諾貝爾和平獎揭曉在即 國際太空站、川普等人選受矚目

2026年諾貝爾和平獎將於9日揭曉。專家提出的可能得主中，國際太空站被視為全球合作的象徵，其他備受關注的人選或組織還包括美國總統川普、天主教教宗良十四世，以及國際法院與國際刑事法院等。

今年諾貝爾和平獎揭曉之際，全球多地戰火未歇，蘇丹、烏克蘭、葉門及伊朗等地的衝突持續引發關注。今年共有287名候選人獲提名，其中包括208名個人及79個組織。以下盤點美聯社（AP）、時代雜誌（Time）等外媒預測的可能得主。

●國際太空站（International Space Station）

奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute Oslo）主任耶爾洛（Haakon Gjerløw）被視為預測和平獎人選的權威人士之一。他表示，國際太空站或其背後的組織是全球合作的罕見象徵。在多邊主義逐漸瓦解、許多國家轉而優先追求自身利益之際，各國仍共同朝向探索太空的目標努力。

●蘇丹「緊急應變室」（Emergency ResponseRooms）

蘇丹2023年爆發武裝衝突後，陷入全球最嚴重的人道危機之一，近1/3人口因戰事被迫流離失所。國際援助難以滿足龐大需求，加上美國國際開發總署（USAID）經費削減，當地民間志工組成的「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）挺身而出，為數百萬人提供救命援助。

這個分散運作的民間網絡深入衝突地區，提供設立公共廚房、協助撤離、醫療照護及修復基礎設施等服務。志工在外部資源與後勤支援有限、安全風險極高的環境下持續救援，並面臨騷擾及暴力威脅。若獲頒諾貝爾和平獎，將凸顯衝突時期人道救援的重要性，以及平民在艱困環境中守護生命的力量。

●國際法院（International Court of Justice）和國際刑事法院（International Criminal Court）

國際法院成立於1945年，負責審理國家之間的法律爭端，並為聯合國內部法律問題提供諮詢；2024年曾下令以色列採取措施，避免加薩走廊發生種族滅絕，2022年也要求俄羅斯停止在烏克蘭的軍事行動。

國際刑事法院則是根據2002年的「羅馬規約」（Rome Statute）而成立，負責追究涉及種族滅絕、戰爭罪等罪行的個人責任，並為受害者尋求正義。

●烏克蘭兒童權益倡議人士庫列巴（MykolaKuleba）和救助兒童會（Save the Children）

庫列巴是「拯救烏克蘭」（Save Ukraine）組織的創辦人兼負責人。他於2014年烏克蘭東部和克里米亞衝突初期成立這個組織，此後致力營救和支持遭俄羅斯綁架的烏克蘭兒童，並幫助在戰爭中流離失所的家庭。

救助兒童會在預防及應對聯合國所列、發生於衝突地區的6種嚴重侵害兒童行為方面，扮演全球核心角色。該組織透過兒童保護計畫、倡議工作及長期深耕當地的行動，展現人道組織在保護兒童安全及追究加害者責任方面的重要性。

●保護記者委員會（Committee to ProtectJournalists）

總部位於美國紐約的非政府組織「保護記者委員會」長期蒐集記者遇襲及遇害數據，並為身處危機的新聞工作者發聲。在新聞自由遭受空前威脅之際，若該組織獲頒諾貝爾和平獎，將凸顯記者報導真相、讓世界掌握資訊的重要性，也彰顯阻礙新聞工作將危及和平與民主。

●俄羅斯民主運動倡議人士尤莉雅（YuliaNavalnaya）

已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）在丈夫2024年2月死於北極圈內的流放地監獄後，接續其政治理念，成為獨立的民主運動倡議者，持續挑戰總統普丁（VladimirPutin）政權。

●美國總統川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）

美國總統川普從不掩飾自己渴望獲得和平獎，也再次獲得提名。不過美國今年2月與以色列聯手對伊朗發動戰爭，至今戰事仍在持續，可能使川普成為具爭議性的得主。

今年，加拿大總理卡尼也在國際上展現影響力，尤其是在美國關稅等議題上挺身對抗川普，因而受到關注。

●天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）

教宗良十四世自2025年4月就任以來，積極在國際間提倡和平，並多次關注加薩戰事。他去年9月向歐洲領袖表示，俄烏戰爭每天造成大量平民喪生，國際社會應反思是否真正努力推動世界和平，而非僅設法遏止戰火蔓延。

今年2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊後，教宗表示，穩定與和平無法透過相互威脅或武力實現，唯有理性、真誠且負責任的對話才能達成。