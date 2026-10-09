卡森獲諾貝爾文學獎 以當代詮釋古文學作品妙手備受追捧

加拿大詩人、散文家卡森（Anne Carson）榮獲2026年諾貝爾文學獎，加拿大總理卡尼及多倫多大學等各界紛紛祝賀。卡森擅長以當代詮釋重新演繹古希臘及古羅馬文學作品，其中將神話與現代成長故事結合的「紅的自傳」成為備受追捧的經典之作。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在社交媒體發文祝賀，形容卡森「以獨到的機智、想像力及個人風格，重新詮釋古典文學，讓古老故事觸及新一代讀者，也改變人們思考文學的方式。」

卡森曾在多倫多大學修讀古典學，先後取得學士、碩士及博士學位。多倫多大學校長伍汀（MelanieWoodin）也發表聲明，表示這是全球所有校友及整所大學引以為傲的時刻。

卡森曾在多所知名大學任教，包括普林斯頓大學、麥基爾大學、史丹福大學及紐約大學。

卡森出生於多倫多，童年隨著任職銀行經理的父親因工作調動，在安大略省不同小鎮生活。

她長年致力於古典文學研究，並透過創新的當代詮釋，重新演繹古希臘及古羅馬文學作品，獲得多項重要文學獎項。

卡森最著名的作品之一是1998年出版的詩體小說「紅的自傳」（Autobiography of Red）。這本書重新詮釋了古希臘神話中被英雄赫拉克勒斯殺死的帶翼怪物革律翁（Geryon）。卡森將革律翁塑造成一個敏感的年輕人，他掙扎於愛、認同和情感脆弱。

透過將神話與現代成長故事結合，她賦予了一個相對冷門的古典人物深刻的人性維度。最終呈現的故事探討了成長的艱難、心碎的經歷以及在世界中尋找歸屬感的種種挑戰。

這本書成為一部備受追捧的經典之作，至今仍是她創新文學創作手法的代表作。

卡森的作品涵蓋詩集、散文、詩體小說、戲劇和譯作。她的作品常常挑戰傳統文學體裁之間的界線。

她的一名前學生、同時也是詩人的徐今今（Jin JinXu）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，自己當年特別選擇到紐約大學就讀，就是因為非常渴望跟隨卡森學習。

她說：「她的作品徹底改變了我對寫作的認識，也改變了我對寫作可能性的想像。」

徐今今指出，卡森的創作經常與過去的文學傳統對話，重新想像既有故事，但同時又具有無可取代的個人聲音。

卡森的第一本詩集「安娜的酷暑」（Canicula diAnna）於1984年出版。2年後，她出版散文集「愛欲苦樂」（Eros the Bittersweet），這本書透過古希臘文學和哲學探討了慾望，奠定她在加拿大和國際文壇的知名度。

她的作品「Norma Jeane Baker of Troy」，將美國影星瑪麗蓮夢露的人生，與希臘神話人物海倫的故事結合，融入古希臘詞源學（etymology）、荷馬史詩與好萊塢流行文化元素，於2020年獲頒加拿大總督文學獎詩歌類獎項。

2021年，卡森獲頒美國筆會（PEN America）文學獎終身成就類榮譽。評審以「具有遠見、獨樹一幟的作家」形容她。

卡森去年還和加拿大樂團Rheostatics合作，為樂團新專輯「The Great Lakes Suite」錄製口述詩作品。

獲獎無數的她，對自己榮獲諾貝爾仍感到驚訝。接受冰島公共廣播公司 RÚV 訪問時說：「我想，他們全都瘋了。」

對於諾貝爾評審團的提問，她自嘲：「他們問了一些老生常談的問題，但我一個答案也答不上來。」

擅長寫詩歌的她說，在當今生活節奏快速的時代，詩歌可能比散文更有用，因為詩歌篇幅較短，人們可以更快地閱讀。

至於獲獎會如何改變她的生活，她也幽默地說對銷售會有幫助：「我的書封面上會多一張貼紙。貼紙是有幫助的。」

卡森獲獎的消息傳開後，加拿大大型書商Indigo表示，今天中午前，卡森的代表作「紅的自傳」已成為Indigo網路書店最暢銷的書籍，而「Anne Carson」也躍升為站內搜尋量最高的關鍵字，搜尋次數較前一天暴增2272%。

一些獨立書店也紛紛加訂卡森的書籍，甚至特設專區致敬這位女作家。多倫多獨立書店Type Books的經理福斯特（Claire Foster）長期以來就是卡森的書迷，書店架上原本就有許多卡森作品，今天她更將書籍擺在最明顯位置，方便所有來尋書的讀者。

卡森是第三位出生於加拿大、獲得諾貝爾文學獎的作家。此前，加拿大出生的貝羅（Saul Bellow）於1976年獲獎，孟洛（Alice Munro）則於2013年獲獎。