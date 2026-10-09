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林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

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林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「林肯號」8日結束長達10個月的部署返回母港，一名水兵下艦後首次見到自己的孩子，並親吻抱著嬰兒的妻子。法新社
美國海軍航空母艦「林肯號」8日結束長達10個月的部署返回母港，一名水兵下艦後首次見到自己的孩子，並親吻抱著嬰兒的妻子。法新社

美國海軍航空母艦林肯號」（USS Abraham Lincoln）歷經322天海上部署、參與美伊戰爭後，8日披掛紅、白、藍三色條紋布條，返回聖地牙哥母港，結束美國軍事史上時間最長的海上部署之一，受到碼頭上等候的親友熱烈迎接。

紐約時報與NBC新聞報導，許多官兵親友在黎明前就已抵達碼頭。當「林肯號」駛入聖地牙哥灣，身穿白色夏季制服的水兵沿艦舷列隊時，現場爆出歡呼聲。有些水兵向人群揮手，還有人在親友的歡呼聲中跳舞。軍艦靠岸時，群眾再次歡呼。看到親人結束漫長而艱苦的任務、平安返家，家屬都感到如釋重負。

「林肯號」艦長基勒（Dan Keeler）接受NBC新聞訪問時表示：「這就像聖誕節前一天和學校最後一天的感覺結合在一起。」他指出，有些官兵年僅18歲，「他們非常了不起，是傳奇人物和英雄，每一個人都是」。

「林肯號」2025年11月21日離開聖地牙哥，展開超過300天的海外部署，期間曾短暫停靠關島海軍基地補充物資，成為越戰以來部署時間第二長的航空母艦。最長紀錄由「福特號」（USS Gerald R. Ford）以326天保持，但福特號官兵曾在地中海及加勒比海多個港口下船，與林肯號的長期海上部署形成對比。

「林肯號」及艦載機聯隊在中東超過10個月的軍事行動期間，投放逾1145枚彈藥。部分官兵繪製壁畫，記錄伊朗戰爭期間擊中的1463個目標。航空作戰軍官福賽斯（Cody Forsythe）指出，這類壁畫在軍中相當罕見，上一次類似創作可追溯至1940年代。他說：「最右邊可以看到打擊群擊沉的所有潛艦，下方還在繪製，完成後將呈現投向地面目標的每一枚炸彈。」

不過，林肯號也曾傳出糧食短缺及官兵心理健康問題，所屬打擊群更發生8起自殺未遂事件，引發外界對士氣低落的關注。相關報導引起海軍高層不滿，但他們淡化了這些問題。

國防部長赫塞斯7日搭機前往「林肯號」，向官兵頒授「總統部隊嘉獎」（Presidential Unit Citation）。這是部隊所能獲得的最高榮譽，通常頒給在戰鬥中取得重大成就的部隊。赫塞斯反駁他所稱外界企圖將林肯號塑造成「運作失調、士氣低落或任務失敗象徵」的作法。他說：「你們如此成功地完成任務，令我深受鼓舞。你們已經改變了歷史的走向。」

美聯社報導，首批離艦人員包括64名父親，他們已等待數個月，準備首次見到自己的孩子。水兵萊德貝特（Brent Ledbetter）的妻子是一名航空管制官，同樣被派駐林肯號，後因懷孕而解除勤務。萊德貝特接受NBC新聞訪問時表示，自己一直透過妻子傳來的影片和照片，看著兒子成長，「我只想抱抱他，陪他玩」。

美國海軍航空母艦「林肯號」8日結束長達322天的部署，返回加州聖地牙哥北島海軍航空站的母港。歐新社
美國海軍航空母艦「林肯號」8日結束長達322天的部署，返回加州聖地牙哥北島海軍航空站的母港。歐新社

美國海軍航空母艦「林肯號」8日返回母港。水兵蒙特馬拉諾（Joey Montemarano，左）下艦後，與妻子克莉絲塔（Crysta）及9個月大的女兒瑪德琳（Madeline）團聚。美聯社
美國海軍航空母艦「林肯號」8日返回母港。水兵蒙特馬拉諾（Joey Montemarano，左）下艦後，與妻子克莉絲塔（Crysta）及9個月大的女兒瑪德琳（Madeline）團聚。美聯社

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