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英國王室前員工爆電話內成員綽號 專家揭凱特私下叫威廉「光頭」

香港01／ 撰文：李健民 成依華
凱特王妃、威廉王子與三位孩子今年春季拍攝的家庭合影。（Facebook@The prince and princess ofWales family）
凱特王妃、威廉王子與三位孩子今年春季拍攝的家庭合影。（Facebook@The prince and princess ofWales family）

在給人嚴肅印象的王室背後，有鮮為人知、幽默風趣的一面。英媒引述一名前員工透露，員工之間私底下有起王室成員「花名」的嗜好，比起向對方使用「尊貴的殿下」，更加會提起對方的暱稱。也有王室專家爆料王室成員互談對方的綽號，每當凱特王儲妃（Catherine, Princess of Wales）對丈夫威廉王儲有些不悅時，會用「光頭」（Baldy）和「大威廉」（Big Willy）來稱呼他。

一名於海格羅夫莊園（Highgrove Garden）工作逾21年的前員工 Jack Stooks 向GB News 透露，王室成員與工作人員在通訊軟件WhatsApp上溝通時，員工手機通訊錄內均使用綽號登記王室成員，以防身分曝光與號碼外洩。當中威廉王子（Prince William）被叫成「短尾貓」（Bobcat），哈里王子（Prince Harry）則為「貝斯」（Baz）；而凱特王妃加入王室後，則被稱為「短尾貓夫人」(Mrs. Bobcat)。

Jack Stooks表示，他記得威廉王子和哈里王子經常轉換新手機，他們會把電話號碼給工作人員，以方便在後勤事務與他們聯繫，但因為保安關係，員工不能在私人電話上使用他們的正式名稱，因此才以暱稱稱呼對方。

稱讚威廉禮貌又貼心

他稱讚威廉「儘管威廉享有特權，但他從不向工作人員頤指氣使，態度總是非常禮貌」、「在要我幫他做事之前，他總會先確認我有多忙」，他又指「每當我說要為威廉做點什麼時，他總會回答：你真是個傳奇（You're a legend.）。」

這位前員工又笑稱，他使用貝斯（Baz） 稱呼哈里王子是因為他的朋友亦這樣叫他，才在自己的手機上填寫此名。他續指，員工之間皆有不同稱呼王室成員的花名，若取得對方電話，則會有不同「花名」。

美媒又引述王室專家Ian Pelham Turner稱，在WhatsApp以外，若遇上保安問題時，工作人員會把威廉稱為Danny Collins，把凱特稱為Daphne Clark，這是因為兩個名字的縮寫都是DC，與威廉、凱特當時的名銜劍橋公爵、劍橋公爵夫人（Duke and Duchess of Cambridge）一樣。

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）則是Sharon，因字母S代表王權（sovereign）。

他又爆料稱，每當凱特王儲妃對丈夫威廉王儲有些不悅時，會用「光頭」（Baldy）和「大威廉」（Big Willy）來稱呼他。

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文章授權轉載自《香港01》

凱特王妃 威廉王子 英國 綽號

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