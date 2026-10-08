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富士山也上榜！日本人票選最失望世界遺產 熱門日劇取景地奪榜首

香港01／ 撰文：奶茶妹
專家打卡建議：富士山是山岳信仰聖地，如果一生想挑戰一次攻頂，專家建議一定要選擇看「御來光」（日出），當你在山頂看著朝日升起那一刻，絕景絕對會讓你覺得辛苦也是值得。 路透社
專家打卡建議：富士山是山岳信仰聖地，如果一生想挑戰一次攻頂，專家建議一定要選擇看「御來光」（日出），當你在山頂看著朝日升起那一刻，絕景絕對會讓你覺得辛苦也是值得。 路透社

日本旅遊，不少人都喜歡將「世界遺產」排入行程，期望親眼目睹震撼絕景與歷史遺跡。不過「名氣大」未必等於「好玩」，有時理想與現實難免存在落差。日本媒體《週刊女性》早前訪問了300位當地民眾，票選出「最令人失望的日本世界遺產」排行榜！

第5位：飛鳥·藤原之宮都

今年7月才剛獲登錄為世界文化遺產的「飛鳥·藤原之宮都」，雖然代表著日本建立中央集權國家的歷史，但當地民眾的評價相當直接：「如果不了解歷史，看過去就只是一片空曠野地」、「連建築物都沒有，只剩幾根柱子立在那裡，實在沒什麼看頭」。

專家打卡建議：雜誌《Location Japan》總編輯山田實希建議，因為附近有東大寺、興福寺等「古都奈良的文化財」，不妨租單車或搭乘計程車順路一併遊覽，一次解鎖多個古蹟，整體體驗與滿足感即刻提升。

第4位：日光東照宮

身為德川幕府聖地，日光東照宮向來吸引大量遊客朝聖著名雕刻「三猿」與「睡貓」，但不少人到現場發現實物比想像中細小，落差感較大。更有網友吐槽商業味太重：「神社推銷御守時，居然說『買一次就一輩子不需要換』，感覺很奇怪」、「周圍風景與一般鄉下沒有太大分別」。

專家打卡建議：日光的魅力絕非僅止於東照宮！秋天前往「伊呂波坂」欣賞紅葉堪稱絕景，還可以報名參加「將軍著座之間」等特別參觀；順道前往結緣聖地「二荒山神社」參拜，行程會豐富得多。

第3位：廣島原爆圓頂館

作為警惕世人和平重要性的象徵，廣島「原爆圓頂館」歷史意義極重。不過對純粹想放鬆旅行的遊客來說，觀賞體驗就未必那麼輕鬆：「景象過於殘酷血淋淋，完全失去了觀光的心情」、「明白歷史背景，但看完心情真的非常沉重」。

專家打卡建議：雖然這裡不屬於娛樂放鬆型景點，但絕對值得親身感受。現在平和紀念公園提供VR導覽，可以虛擬體驗被爆前的街景與復興過程；附近亦有新建成的足球場，不少球迷前往看球賽時都會順道前來獻花致意。

第2位：富士山

身為日本象徵的富士山登上第2位，確實令人意外。俗語說「一次不爬富士山是傻瓜，爬第二次也是傻瓜」，不少親身挑戰過的網友直言：「遠看很美，但實際去爬會發現垃圾散落」、「人潮太多很嘈雜，原本以為神山會很神聖」，加上攻頂過程艱險，沿途風景較單調，令落差感大大增加。

專家打卡建議：富士山是山岳信仰聖地，如果一生想挑戰一次攻頂，專家建議一定要選擇看「御來光」（日出），當你在山頂看著朝日升起那一刻，絕景絕對會讓你覺得辛苦也是值得。

第1位：群馬縣富岡製絲廠

勇奪本次「最令人失望世界遺產」榜首的，是位於群馬縣的「富岡製絲廠」。雖然它是明治時代日本近代化的重要象徵，建築群還被列為國寶，但工廠早已停產，現場只有靜止的舊機械，令不少遊客覺得無聊：「認同歷史價值，但看過去真的沒有什麼趣味或感動」、「對遊客的導覽指引極不足，想深入學習也無從入手」。

專家打卡建議：這裡曾是NHK大河劇《花燃》、《直衝青天》與熱門日劇《隼消防團》的取景地。專家建議出發前可以先觀看相關劇集，帶著「聖地巡禮」的心情前往打卡，親臨現場的感受與趣味會大增。

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文章授權轉載自《香港01》

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