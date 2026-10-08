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世界氣象組織：聖嬰現象12月觸頂 乾旱洪水風險增
聯合國（UN）旗下世界氣象組織（WMO）今天警告，當前氣候聖嬰現象還會進一步增強，並在12月達到頂峰，其強度可能躋身至少1950年以來經歷過的聖嬰現象之最。
法新社報導，世界氣象組織（WMO）在其最新全球季節氣候月報中說：「聖嬰現象（El Nino）將持續增強，預估在12月達到巔峰。這很可能使得全球大部分地區出現高於平均值的氣溫，並改變降雨型態，造成各地發生乾旱和洪水的風險升高。」
聖嬰現象會令赤道太平洋中部及東部的海面溫度升高，進而導致世界風向、氣壓與降雨型態發生變化。
世界氣象組織根據全球13個主要國家級和國際級氣象中心形成的共識預測，從現在到12月底，熱帶太平洋中部及東部的海面溫度將升至歷史新高，顯示聖嬰現象正在增強。
世界氣象組織指出，這將牽動天氣型態，並影響全球各地的經濟、生態系統和社區。
世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）解釋，聖嬰現象並非為地球增熱，而是將海中儲存的熱釋出；而這次聖嬰現象釋出的熱來自其有紀錄以來最溫暖的海洋，因此能釋放的熱自然也更多。
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