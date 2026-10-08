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滑手機背上龐大健康債 人類因沉迷螢幕集體慘賠「280萬年健康」

聯合新聞網／ 綜合報導
研究推估全球人因沉迷使用社群，至少浪費了280萬年健康時間。示意圖／ingimage
研究推估全球人因沉迷使用社群，至少浪費了280萬年健康時間。示意圖／ingimage

一項針對全球900萬名年輕人的最新研究警告，全球人類因沉迷滑手機螢幕使用習慣，正面臨高達近280萬年的心理疾病健康損失。專家指出，每天只要使用螢幕超過兩小時，就可能造成憂鬱或其他心理問題惡化，甚至還額外造成肥胖問題，讓全球損失了24萬年的健康歲月。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這份研究發表於期刊《刺胳針》（The Lancet），由歐洲、北美及亞洲多家頂尖大學聯合發表。專家指出，現代人沉迷觀看短影音和使用社群媒體，不僅剝奪了睡眠、運動與面對面社交的時間，更讓自己暴露在科技公司精心設計的「演算法陷阱」中。研究發現全球損失近280萬年的健康時間。

「失能調整生命年（DALYs）」是用來衡量疾病負擔的一種公衛指標，損失一個DALY代表因疾病、傷害或早逝而損失一年健康生活。令人跌破眼鏡的是，若將全球人口受影響的時間加總推估，因為滑手機而引發焦慮、憂鬱、失眠等損失的健康時間，竟然高達280萬年。

主導該研究的專家基克布許（Ilona Kickbusch）痛批，各國政府長期放任科技巨頭自行制定遊戲規則，任由業者以「捕捉注意力、收集數據」為核心商業模式，將公眾健康視為次要考量。參與研究小組的費特拉特．可汗（Salman Fitrat Khan）也呼籲，數位環境的危害是可以預防的，各國政府不該等拿到「完美證據」才願意動手監管。

這項分析涵蓋121項先前研究的綜合評估指出，成癮般的螢幕使用不僅與焦慮、情緒障礙有關，甚至可能影響專注力與神經發育。專家團體強調，光靠科技公司自主推出的年齡限制或家長監護功能根本治標不治本，全球應成立專門的國際監管機構，主動為下一代的數位生活把關。

滑手機 健康 螢幕

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