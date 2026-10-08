釜山「網紅鯊魚」掀熱潮 釜慶大學研究員架網站供民眾追蹤

韓國釜山近期發現一條迷航鯊魚受困親水公園水道，被民眾取名為「小北港」，在網路掀起風潮；釜慶大學研究員李努雅開發追蹤網站，利用AI模型辨識照片。他表示，能結合專長提供這項服務，他身為釜山人非常高興，也覺得很有趣。

這條「網紅鯊魚」小北港最早於9月18日在釜山北港親水公園一條狹窄水道中被發現，雖然海警與相關單位曾經試圖驅趕，協助鯊魚回到海裡，但「小北港」始終不願意游離，目前已經累積破百萬人次到北港親水公園一睹「小北港」面貌。

為了可以讓市民、觀光客更方便追蹤「小北港」的蹤跡，國立釜慶大學系統經營安全工學部研究員李努雅，架設了讓民眾自行通報、共享鯊魚蹤跡的網站「小北港現在在嗎？」，今天已累積破2萬8000次造訪。

李努雅今天接受中央社記者訪問表示，之前「小北港」出現之後，自己也到親水公園看了鯊魚，隔天回到研究室，其他人好奇地問了他各式各樣的問題，像是「在哪裡可以看到鯊魚？」、「現在鯊魚還在嗎？」等。

李努雅指出，當時他就想到，「如果做一個能提供這些資訊的服務，應該滿有趣的」。李努雅在不到一天之內就把網站架設完成，從22日起公開，除了鯊魚的位置資訊，還提供了北港親水公園的交通方式、開放時間等。

不過因為這是讓民眾自主共享照片的系統，有時也會有人惡作劇上傳非鯊魚的照片，李努雅指出，「所以針對這部分，使用了AI模型來辨識是否為鯊魚，讓它自動經過一層審核機制」。

李努雅目前在研究室攻讀碩士學位，主要是在做將AI結合運用於日常生活中的研究。近期「小北港」的出現，剛好能讓他結合自己的專長，帶給民眾便利，李努雅說：「心情非常棒，看到很多使用者在使用，一方面覺得很有成就感，一方面也覺得很神奇。」

李努雅表示，他從小就在釜山成長、求學，現在的「小北港熱潮」，以釜山人的角度來看，是非常令人高興的事，「看到這麼多人、甚至連外國都對釜山產生興趣，能有這樣的契機我覺得非常有趣。」

雖然無法得知「小北港」何時會離開，不過李努雅強調，「我們會繼續透過這個網站，盡一分微薄之力提供協助」。他也希望網站能扮演「擴音器」角色，讓大家能方便確認必要的安全守則與注意事項，例如鯊魚出現時勿推擠、晚上勿用手電筒照鯊魚。