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協助人類首登月球 阿波羅計畫軟體先驅漢密爾頓逝世

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國麻省理工學院（MIT）今天表示，參與領導開發國家航空暨太空總署（NASA）阿波羅登月計畫所使用電腦系統的科學家韓密爾頓（Margaret Hamilton）逝世，享壽90歲。

法新社報導，MIT聲明指出，漢密爾頓已於9月30日辭世。漢密爾頓在1959年至1970年代中期期間曾任教於這所知名學府，並稱她是「電腦運算領域的先驅」。

阿波羅計畫教授、MIT航空暨太空學系代理系主任威克（Olivier de Weck）表示：「說瑪格麗特・漢密爾頓是先驅，或說她走在時代之前，都遠遠不足以形容她。」

威克說：「她是一名軟體工程師，而當時這個領域才剛起步。她不僅親自開發先進程式碼，也帶領團隊運用這項新興技術，打造出人類當時所完成過最複雜的系統之一。」

著名的阿波羅計畫讓美國在太空競賽中擊敗蘇聯，率先將人類送上月球

NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacman）也在社群平台X發文悼念漢密爾頓，稱她是「一位先驅，她的工作協助阿波羅計畫，以及讓人類首次踏上月球的旅程成為可能」。

漢密爾頓1936年出生於印第安納州，主修數學，1959年與丈夫搬到波士頓。她進入MIT工作，最初從事氣象學研究，後於1965年加入一個實驗室，這個實驗室正尋找能開發軟體、可以「把人送上月球」的人才。

MIT表示，漢密爾頓「受聘為MIT阿波羅計畫的首位程式設計師，也是這項計畫第一位女性程式設計師」。

MIT指出，到1968年，她已擔任阿波羅計畫指揮暨服務艙團隊的助理主管，當時已有400多人投入阿波羅計畫的軟體開發工作。

漢密爾頓2009年受訪時表示：「提出解決方案和新想法是一場冒險。奉獻與投入是理所當然。彼此尊重是普遍存在的。由於軟體當時還是個謎，是一個黑盒子，高層管理階層給了我們完全的自由與信任…現在回頭看，我們是世界上最幸運的人；當時除了成為先驅，我們別無選擇。」

漢密爾頓2016年因其成就獲前美國總統歐巴馬（Barack Obama）頒授「總統自由勳章」（PresidentialMedal of Freedom）。

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