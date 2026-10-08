桃園兩航線座位數躋身全球前十！香港線讓出榜首、成田線居第七

桃園機場兩條航線名列全球前十大國際航線。航空數據業者OAG資料顯示，按9月往返航班提供的座位總數計算，桃園—香港排名第二，桃園—東京成田排名第七。桃園—香港線8月原以約58.9萬個座位居冠，9月則被仁川—東京成田超前。

亞太航線9月占前十名中的七席，但地緣衝突、燃油漲價和匯率壓力，使航空業展望仍有變數。

這份在CAPA年度會議公布的資料顯示，仁川—東京成田以55.8萬個座位居冠，桃園—香港緊追其後；前五名另包括開羅—吉達、仁川—大阪關西及吉隆坡—新加坡，沒有中國大陸城市入榜。

《航空周刊》亞太航空運輸編輯指出，美中航班運能仍僅約疫情前的三成，讓南韓等地業者有機會承接需求。日中關係則因日本首相高市早苗談及台海危機而惡化，大陸航空業者減少赴日航班。俄烏戰爭造成的領空限制，以及中東戰火推升航空燃油價格，也增加營運成本。

亞太航空公司協會（AAPA）指出，亞太地區航空業者8月國際旅客數年減0.6%，前八月雖增2.1%，成長仍偏弱。部分業者因燃油昂貴和領空限制縮減運能，亞洲貨幣兌美元走弱也推高成本，票價上漲則壓抑價格敏感旅客的需求。