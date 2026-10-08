肉身擋警護示威學生 法市長：他們可能是我的孩子

法國巴黎北郊聖丹尼（Saint-Denis）市長巴加約科（Bally Bagayoko）在一支網路瘋傳的影片中，挺身阻擋巴黎遊行隊伍前的警察並高喊「住手」，全力保護身後的年輕示威者。

路透社報導，巴加約科表示，自己一直支持這處巴黎勞工階級郊區的學生，昨天在現場則極力要求警方不要發動衝鋒。

隸屬極左翼政黨「不屈法國」（LFI）的巴加約科今天在聖丹尼市政廳辦公室接受路透社專訪時說：「警方決定發起衝鋒並對付學生，但許多學生對員警完全沒有展現任何攻擊行為。」

巴加約科指出，警方最終朝現場群眾發射催淚瓦斯，連他也遭到波及。

這波從巴黎弱勢郊區引爆的學生抗議潮已延燒超過兩週，在距離法國總統大選僅剩6個月之際，凸顯出法國社會普遍的強烈民怨。

抗議爆發以來，已有超過6000人遭逮捕、數十名學生受傷。人權團體與工會譴責警方對未成年人執法過當，動用警棍、催淚瓦斯及非致命的防暴橡膠彈槍。當局則表示，也有數百名員警掛彩，多所學校遭到縱火或搗毀，甚至有教師與民眾遇襲。

貧窮率高出全法平均逾一倍的聖丹尼，是9月下旬率先掀起學生抗爭的地區之一，導火線包括教室過度擁擠且衛生堪慮、師資匱乏以及教育資源不公。

巴加約科說：「抗議在當地並非新鮮事，每到開學季都會上演。法國身為共和國所承諾的平等原則，尤其是對勞工階層社區與農村地區而言，根本沒有落實。」

巴加約科認為，政府應優先擴大教育投資，並向億萬富豪加稅。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天表示，政府將通盤檢討學生訴求，預計10月底提出具體方案，但未說明細節。

法國政府暗示示威背後有「不屈法國」陣營政客煽動，巴加約科駁斥這項說法，直言這是對年輕示威學生的羞辱。

育有4個孩子的巴加約科表示：「走上街頭的高中生都可能是我自己的孩子…站在他們身邊支持他們，是我的責任。」