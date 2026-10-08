駐索馬利蘭代表處慶雙十 台索共享民主價值

台灣駐索馬利蘭代表處5日在索國首都哈爾格薩（Hargeisa）舉辦雙十國慶活動，各界齊聚祝賀。台索雙方在會中重申共享民主自由價值，並肯定兩國合作關係持續深化。

慶祝活動包括索國政府官員、長老院及眾議院議員、智庫及學術機構人士、台灣獎學金及獎助金受獎者、國際友人、企業、媒體及台商等約120人參加。

代表處發布新聞稿，駐索國代表羅震華致詞表示，雖然目前國際威權勢力不斷擴展，但台灣持續努力捍衛民主，已獲得世界各國肯定，成為國際社會信賴的夥伴。台灣也憑藉長期累積的高科技及經貿實力，在全球半導體及AI產業鏈佔據重要地位，成為全球非紅供應鏈中不可或缺的要角。

羅震華指出，台灣同時積極拓展「總合外交」及「榮邦計畫」，與索國分享民主發展及經濟成長經驗，期盼以外交槓桿催化國際社會對台索關係的支持。

他進一步舉例，從索國2021年國會及地方選舉、到2024年總統及政黨選舉，台灣均提供民主經驗並給予支持。近年更與索國合作推動多項「以人為本」的計畫，從公共衛生、農業、資訊科技及高等教育，到軍事安全、石油探勘、關鍵礦產、漁業、投資及人道援助等，涵蓋多個領域。

他說明，台灣提供索國洗腎設備及照護，嘉惠當地民眾；邀請索國參與由台灣倡議成立的國際組織「世界災害管理聯盟」（WADM），成為創始會員國之一；資助紅海融合中心計畫、協助維護紅海航行安全等，期盼催化更多國家參與，以共享基本利益和願景。

索國總統事務部長阿布迪（Khadar Hussein Abdi）、內政暨國安部長安達拉（Abdalle Mohamed Arab）、以及外交部執行長哈穆德（Mohamed AbdirahmanHassan）分別致詞，重申台索雙方共享民主自由價值，肯定雙邊關係持續深化，並向台灣致上國慶祝賀。

代表處於慶祝會上播放「國家的相簿」影片，及自製「Our Joint Accomplishments 2026」合作成果影片。駐索國技術團、醫療團及承作台灣醫學中心計畫案廠商也透過文宣及影片，介紹台索「以人為本」的合作模式及成果。