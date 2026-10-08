以世博為契機 巴黎香榭麗舍大道與大阪御堂筋結為姐妹街

法國巴黎知名觀光勝地香榭麗舍大道與日本大阪主幹道御堂筋，7日在巴黎舉行簽約儀式，正式結為「姐妹街」，以深化雙方合作。

日本放送協會（NHK）報導，簽約儀式在可俯瞰香榭麗舍大道的會場舉行，大阪市長橫山英幸與致力於香榭麗舍大道發展的團體負責人出席，並在合作備忘錄上簽署。

備忘錄將兩條大道定位為「姐妹街」，雙方將就拓寬人行道等「以人為本」的空間營造，以及大型活動的籌辦方式，分享經驗與專業知識。

報導指出，這項備忘錄的簽署，是以2025年舉行的大阪關西世博為契機。橫山表示：「希望能在親民的綠化方式及同步舉辦活動等方面，推動具體合作。這將成為世博的美好遺產。」

此外，「香榭麗舍委員會」主席賈麥（Marc-Antoine Jamet）也強調交流的意義。他說：「透過共同因應我們面臨的相同課題，能夠分享解決方案。香榭麗舍大道在公共空間營造與活化方面，有相當豐富的經驗可以分享。」