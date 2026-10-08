不滿秘書提「吃狗肉」扔東西！86歲黛薇夫人傷害罪判罰4萬 怒控警方造假

據日媒「TOKYO-SPORTS」報導，86歲資深女星黛薇夫人日前遭控兩起傷害案件，東京地方法院於6日認定罪名成立，判處罰金20萬日圓（約台幣4萬元）。判決翌日，黛薇夫人在社群平台發表長達8頁的長文聲明，痛批法官採信前員工的不實指控，並公開質疑警方蒐證造假，堅稱監視器畫面足以證明自己的清白。

本案起因於兩起與愛犬相關的糾紛。被害人指控黛薇夫人於2025年2月在餐廳用餐時，因不滿前女秘書提及「國外吃狗肉是文化」，盛怒下朝對方丟擲濕毛巾與香檳杯。同年10月則在動物醫院涉嫌對女性前經紀人拳打腳踢。兩名被害人痛訴在公開場合遭暴行對待，且黛薇夫人事後毫無悔意、在社群發文扭曲事實造成二次傷害，請求法院給予嚴懲。

黛薇夫人對判決發表聲明逐一反駁。針對餐廳事件，她坦承因愛狗心切，一時情緒失控朝牆壁丟擲濕毛巾、筷子與筷架，對此深表反省，但堅決否認丟擲香檳杯。她質疑警方提出的照片是事後擺拍，全新紙巾上放玻璃碎片等疑點完全不合常理。

至於動物醫院衝突，她強調當時愛犬太郎急救插管出血，自己心急如焚，是前經紀人先上前勒住她，她僅是掙脫。離開時因雙手緊抱愛犬，僅用腳尖指向門口，連碰都沒碰到對方，「雙手抱狗如何揍人踢人？警方刻意截取靜止照片而非連續影像，根本是斷章取義」。