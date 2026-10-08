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駐法代表處國慶酒會凸顯台灣特色 主打產業形象與水果

中央社／ 巴黎7日專電

駐法國代表處國慶酒會今年凸顯台灣特色，除了布置形象展，邀集多家長期在法經營的台灣企業端出招牌產品，也委託法國水果藝術網紅操刀，堆疊巨型水果塔呈現台灣農業強項。

駐法代表處115年國慶酒會外賓場今晚在巴黎洲際大飯店舉行，特地規劃「台灣形象展」，邀請捷安特、長榮航空、群暉科技、金統立、微星電腦、宏碁電腦等十餘家企業展出，包括政商界、學界及智庫、媒體與文化界、使節等數百名賓客出席。

駐法代表郝培芝致詞時表示，在歐洲加強技術自主與工業韌性的同時，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，在先進科技方面具專業能力，希望與法國、歐洲深化夥伴關係，這種互補性為雙邊未來在經濟及技術上的關係開闢新前景。

法國參議院友台小組主席勒穆安（Jean-BaptisteLemoyne）說：「在當前動盪局勢下，相信我們比以往任何時候都更應與台灣站在一起，支持我們珍視的3個要項：支持（台灣）海峽和平穩定、尊重現狀及反對使用武力，以及對活躍且務實的台灣民主的堅持。」

國民議會友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau）致詞時表示，在一個地緣政治緊張再現、民主倒退及國際法日益遭到侵害的世界中，法台關係有著特別共鳴，雙方因基於共同價值的友誼而相連，這些價值包括自由、民主、法治、對基本權利的尊重，以及對多邊主義的堅持。

他特別提到：「我們認為聯合國大會第2758號決議不應成為台灣務實且有意義參與國際組織與機制的障礙，尤其當（台灣的）參與能為全體利益做出貢獻。」

馬蒂諾說，在當前地緣政治背景下，法國必須持續以明確、一致且負責任的態度發聲，支持台海和平穩定、鼓勵對話，反對所有形式的脅迫或訴諸武力。

他稍晚接受中央社記者訪問時說，這一年法台關係發展仍相當正面，重要的是延續這種雙向關係，因為「就如我一向所說，支持和平、支持友好關係，從來不是要與我們的中國朋友對立，只是（我們）與台灣交流得很好，必須持續」。

酒會進行中，大螢幕播放法國水果藝術網紅巴布許（Atef Barbouche）今年夏天前往台灣拍攝的影片，記錄他探訪農民及果園、大啖當季水果的旅程。

影片結束後，酒會現場立即推出由火龍果、鳳梨、百香果等水果組成的繽紛巨塔，裝飾著雕有TAIWAN字樣的蘋果，成為今晚各色美食中的大亮點。

郝培芝告訴中央社記者，今年國慶酒會做出改變，除了選在有歷史意義的洲際大飯店舉辦，也策劃形象展，畢竟「台灣的強項在於科技和各產業發展，因此利用這個機會，讓法國友人認識在法深耕的台灣企業」；另外藉由這場酒會，再度推廣台灣精品水果，她讚賞巴布許以俐落美學呈現台灣水果之美，令外賓們非常驚艷。

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