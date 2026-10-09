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活近2世紀！找出194歲象龜抗老基因 科學家：破解癌症新曙光

聯合新聞網／ 綜合報導
歐美跨國研究團隊日前於美國權威科學期刊發表最新成果，成功解開亞達伯拉象龜「強納森」的長壽基因。 示意圖／Ingimage
歐美跨國研究團隊日前於美國權威科學期刊發表最新成果，成功解開亞達伯拉象龜「強納森」的長壽基因。 示意圖／Ingimage

根據日媒「每日新聞」報導，歐美跨國研究團隊日前於美國權威科學期刊《科學進展》（Science Advances）發表最新成果，成功解開世界現存最長壽陸生動物──亞達伯拉象龜「強納森」（Jonathan）的長壽基因

生活於南大西洋英屬聖赫勒拿島的強納森，推估於日本江戶時代後期的1832年出生，現已高齡194歲、體長約110公分。為探索牠跨越近兩世紀的生命奧秘，研究團隊在不傷害健康的前提下，採集其口腔黏膜與唾液進行全基因體定序，並與其他4隻同類個體展開詳細比對。

分析發現，強納森在修復受損DNA、維持細胞染色體「端粒」、清除異常蛋白質功能，以及高齡癌症抑制等基因上，均展現出明顯的特殊性，連主導基因表現的「甲基化」化學變化也與眾不同。研究團隊指出，未來若能進一步結合弓頭鯨等其他長壽物種的基因數據庫，將能協助人類理解老化的機轉與癌症的成因。

該項跨時代突破在日本社群引發熱烈迴響。有生物背景的網友讚嘆強納森堪稱大自然的「良性Bug」。多數網友則理性指出，長壽研究的價值不在於追求富豪特權或盲目的「長生不死」，而是希望將DNA修復機制轉化為預防癌症、失智症及減輕長照負擔的「健康老化」解方，同時也呼籲外界應在不干擾強納森晚年生活的前提下，溫和進行科學研究。

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