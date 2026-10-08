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頭等艙不是私人飯店！資深空服員揭8大NG行為 旅客最常犯這些錯

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名資深空服員整理了第一次搭乘頭等艙旅客的8種NG行為。 圖／ingimage
美國一名資深空服員整理了第一次搭乘頭等艙旅客的8種NG行為。 圖／ingimage

近年不少旅客會透過里程、信用卡點數或升等優惠，體驗商務艙、頭等艙的高規格服務，不過第一次搭乘高級艙等，除了享受更寬敞的座位與精緻餐點，也要注意機上禮儀。根據美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》報導，在美國航空（American Airlines）擔任空服員13年的哈迪（Keivon Hardy）依照自己的觀察和經驗，整理了旅客第一次搭乘高級艙等時常見的8大NG行為，提醒隨時注意搭機禮儀。

1.把頭等艙當私人飯店

哈迪表示，旅客犯的最大錯誤就是把頭等艙當成飯店，而不是公共空間。有些旅客會把身體一部分攤開在座位外面，並且到處堆放個人物品，尤其是將耳機、充電線及其他物品隨意散落，甚至占用走道，不僅影響整潔，還可能會絆倒人。

2.座位周圍塞滿雜物

哈迪認為過多個人物品會讓人難以放鬆，也會影響機組人員有效率地提供服務。建議只留下飛行期間真正需要的物品，其餘收進隨身包。

3.隨身行李帶太少

哈迪點出許多旅客常見的問題就是「託運行李裝得太多，而隨身行李裝得太少」。她建議，長途飛行需要的保養品、睡眠用品等，可放在方便拿取的隨身行李中，不必全部依賴託運行李。

4.忘記攜帶個人藥品

不少旅客以為機上會提供各種基本藥物，但哈迪表示航空公司雖有緊急醫療用品，但不是藥局，無法提供旅客指定品牌或個人需要的藥物，有服藥需求者應自行準備，尤其是在長途飛行或國際旅行中，攜帶少量常用藥品是明智之舉。

5.打斷空服員服務

供餐、送飲料時，機組人員通常依照固定流程快速服務，旅客若頻繁招手叫住空服員，可能打亂整體節奏，因此建議耐心等待或使用服務鈴。

6.只依賴機上過夜包

雖然商務艙、頭等艙通常會提供盥洗及舒適用品，但內容物屬基本配備，若有習慣使用的護唇膏、保濕乳等，仍建議自行攜帶。

7.赤腳走遍客艙

哈迪強調，客艙屬於公共空間，地面並非想像中乾淨，在走道或其他公共區域赤腳走動不僅有衛生疑慮，也不太雅觀，因此即使是在頭等艙或商務艙，仍然禁止赤腳行走。

8.過度享用福利

哈迪表示，高級艙等確實提供更好的餐飲與酒水，但不代表無限量供應，尤其酒精飲料更應適量，而且機上餐點數量有限，應與其他客艙旅客共享。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空服員 頭等艙

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