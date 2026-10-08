標榜無糖竟含21克糖！8款機能飲遭控標示不實 美星巴克：是天然乳糖

綜合各媒體報導，連鎖咖啡龍頭星巴克在美國面臨集體訴訟。3名消費者日前委託專精集體訴訟的Hagens Berman律師事務所向西雅圖法院提起訴訟，指控星巴克旗下宣稱「無糖」（sugar-free）的多款高蛋白飲品涉嫌「產品名稱誤導消費者」。原告在訴狀中主張，星巴克以健康無負擔為號召販售系列飲品，但送驗與標示調查後卻發現，每杯飲料實際含有13至21克的糖分，嚴重誤導控糖族群。

原告要求星巴克除了應賠償購買該商品的消費者外，也必須立即停止在含糖商品上標記「無糖」字樣。捲入風暴的8款星巴克飲料，分別為無糖香草蛋白質拿鐵（Sugar-Free Vanilla Protein Latte）、無糖焦糖蛋白質拿鐵（Sugar-Free Caramel Protein Latte）、無糖香草蛋白質抹茶（Sugar-Free Vanilla Protein Matcha）、無糖焦糖蛋白質抹茶（Sugar-Free Caramel Protein Matcha），以及上述4款飲品的冰飲版本。

面對強烈質疑，星巴克官方透過媒體回應駁斥，表示相關高蛋白飲品中驗出的糖分，均源自原料中的「高蛋白牛奶」本身所含的天然乳糖，並非人為額外添加精緻糖。星巴克強調，門市現場菜單及官方網站上均有一貫且透明地寫出各品項的營養成分。

這起法律戰也引起外界對食品標示定義的論戰。不少市場觀察家與網友直言，「無糖（Zero Sugar / Sugar-Free）」與「無額外添加糖（No Added Sugar）」在消費認知上有極大落差。若因天然乳糖而含有近20克糖分，卻冠上無糖之名販售，容易使須控糖的糖尿病患者誤判攝取量。相較於其他競爭品牌採取明確的「無添加糖」標示，星巴克在產品名稱與行銷詞彙上的模糊作法，恐將在法院面臨嚴格檢視。