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亞運選手嫌伙食少！愛知知事嗆蹭流量「希望別來」 泰、日網友全怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
2026愛知名古屋亞運4日閉幕，愛知縣知事失言風波卻愈演愈烈。 法新社
2026愛知名古屋亞運4日閉幕，愛知縣知事失言風波卻愈演愈烈。 法新社

日本名古屋亞運又傳首長失言風波！綜合日媒報導，追加競賽項目「台克球」（Teqball）的泰國代表隊教練，日前在社群平台抱怨賽事提供的伙食份量過少，身兼大會組織委員會會長的愛知縣知事大村秀章，竟在6日的定期記者會上公開反嗆對方「這些人是來做什麼的？來賺網路流量嗎？」，更直言「真希望這種人不要來」。

儘管大村事後在社群發文辯稱此言論是針對該名教練個人而非代表隊，但充滿敵意的逐客令已徹底點燃泰日輿論怒火。大村的爭議發言曝光後，引來泰國多家主流媒體大篇幅報導，泰國網友紛紛痛批「缺乏專業素養」、「這番傲慢言論如實反映了日本現在退步得多嚴重」。

泰日工業大學教授助川成也指出，此事關鍵已非伙食多寡，而是主辦國首長竟公然對參賽國人員說出「希望你別來」。愛知縣與泰國互相交流多年，大村本人亦多次拜訪，現在卻擺出一副居高臨下的態度，不僅衝擊雙邊往來，更嚴重傷害日本引以為傲的「款待文化」與有禮形象。

這場外交風暴也引火燒回日本國內，大批日本網友看傻眼，紛紛痛斥知事失職丟臉，「主辦城市首長講這種話，簡直是愛知縣之恥」、「根本該引咎辭職」、「要嗆選手之前，應先檢討自己的責任和發言」，不少縣民更呼籲其任期屆滿時，縣民們應再好好考慮這個「媚中」的人選是否適任。

2026名古屋亞運 泰國 日本

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