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被迫搬離70年住處 西班牙87歲婦過世數千人怒吼「這是謀殺」

中央社／ 馬德里7日綜合外電報導
西班牙馬德里，人們舉行示威活動，悼念87歲的阿巴斯卡爾，她生前因面臨驅逐而引發了西班牙國內的住房抗議活動。 路透
西班牙馬德里，人們舉行示威活動，悼念87歲的阿巴斯卡爾，她生前因面臨驅逐而引發了西班牙國內的住房抗議活動。 路透

87歲西班牙婦女阿巴斯卡爾上月遭驅逐的戲劇性事件，引發大規模抗議，並導致提前舉行選舉。馬德里租戶工會今天表示，阿巴斯卡爾已經去世，數千人也因她的離世上街示威。

路透社報導，阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）自9月23日被驅逐出居住超過70年的家後，便因嚴重焦慮與身心疲憊住院；當時警方和社工用擔架將她抬離現場。

她的遭遇引發抗議，焦點在於日益嚴重的住房危機，包括住房短缺以及租金飆升。示威人士甚至在馬德里的主要廣場紮營抗議。

在阿巴斯卡爾今天去世的消息傳出後，數千名群眾從太陽門廣場（Puerta del Sol）遊行前往國會，並高喊：「這不是自然死亡，這是謀殺！」官方尚未公布具體死因。

36歲的馬德里遊行民眾葛梅茲（Dario Gomez）表示說：「這完全是可以避免的死亡，體現了西班牙住房危機所造成的悲劇。」

示威人士也在巴塞隆納舉行抗議活動。

西班牙各工會今天宣布，將於11月11日針對住房問題發動全國大罷工。

這些抗議活動，加上國會上週否決旨在遏止驅逐與限制租金上漲壓力的法令，促使總理桑傑士（PedroSanchez）宣布將提前於11月29日舉行大選。

桑傑士希望將政治焦點從政府處理西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）移民危機，及涉及其工人社會黨（Socialist Party）與家人的連串貪腐醜聞，轉移至住房危機，盼藉此回應民眾對租金飆升日益高漲的不滿。

租戶工會在聲明中表示：「在她離世後，留給我們的是她奮力抗爭的榜樣，以及瑪莉卡門（阿巴斯卡爾）所遺留下來的精神遺產。最重要的是，我們將恪守她一直以來的叮嚀：『抗爭，繼續為屬於你的一切而戰！』」

桑傑士在社群平台X上發文哀悼阿巴斯卡爾的去世。他寫下：「也向今天和我們一樣為她的離去感到悲痛的所有人致意。」

西班牙馬德里，人們舉行示威活動，悼念87歲的阿巴斯卡爾，她生前因面臨驅逐而引發了西班牙國內的住房抗議活動。 路透
西班牙馬德里，人們舉行示威活動，悼念87歲的阿巴斯卡爾，她生前因面臨驅逐而引發了西班牙國內的住房抗議活動。 路透

西班牙 過世 馬德里

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