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柏林國慶酒會 友台小組主席：挺台是德國跨黨派共識

中央社／ 柏林7日專電
駐德國代表處在柏林舉行中華民國115年國慶酒會，逾300名德國政商學界人士、各國駐德使節及僑胞等出席，其中包括多名德國跨黨派國會議員。（駐德代表處提供）中央社
駐德國代表處在柏林舉行中華民國115年國慶酒會，逾300名德國政商學界人士、各國駐德使節及僑胞等出席，其中包括多名德國跨黨派國會議員。（駐德代表處提供）中央社

中華民國國慶酒會在柏林登場，多名德國跨黨派國會議員出席。德國國會友台小組主席徐德分指出，支持台灣已成為德國跨黨派共識，面對自由民主國家共同挑戰，德國應深化與台灣等民主夥伴合作，並借鏡台灣提升社會韌性的經驗。

駐德國代表處6日晚間在柏林舉行中華民國115年國慶酒會，根據駐德代表處新聞稿，逾300名德國政商學界人士、各國駐德使節及僑胞等出席。與會者包括徐德分（Till Steffen）、薩克森邦科技廳長根可夫（Sebastian Gemkow）、德國聯邦政府部會代表，以及11名現任國會議員。

徐德分致詞時表示，台灣憑藉數十年前奠定的產業政策，成功掌握半導體產業發展帶來的經濟機遇，如今台積電在德勒斯登投資，也讓台德經貿合作進一步轉化為具體成果。

他表示，德國支持台灣已形成跨黨派共識。面對自由民主國家共同遭遇的挑戰，德國應與日本、韓國、澳洲、紐西蘭及台灣等民主夥伴深化合作。

徐德分也指出，德國可借鏡台灣因應錯假資訊、提升社會韌性的經驗，共同維護自由民主的核心價值。

駐德代表谷瑞生致詞表示，近年台德關係在政治、安全、經貿、科技及地方交流等領域持續發展。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及外交部長瓦德福（Johann Wadephul）多次強調台灣海峽和平穩定的重要性，德國今年也在聯合國大會期間與7個夥伴國家共同發表聲明，反對片面改變台海現狀。

在經貿及科技領域，谷瑞生指出，台積電在德勒斯登投資設廠，是台德深化半導體及供應鏈合作的重要里程碑；台德雙邊貿易額也已連續5年維持每年200億美元以上。

他表示，台德關係正逐步從傳統經貿夥伴，發展為在民主價值、科技、經濟安全及供應鏈韌性等領域具有共同利益的重要夥伴。

谷瑞生並以英文縮寫「TIPS」（Taiwan is part of thesolution）表示，「台灣是解決方案的一部分」，台灣願與德國攜手合作，共同維護和平、民主及具韌性的全球供應鏈。

薩克森邦科技廳長根可夫致詞時分享，台灣與薩克森邦在共同價值、學術交流、創新、經濟發展及文化理解等領域具有緊密連結。薩克森邦2023年在台北設立科技辦事處，進一步深化雙方合作。

根可夫指出，雙方推動的半導體人才培育計畫已展現成果，在當前國際局勢日益緊張之際，台灣與薩克森邦長期累積的夥伴關係與友誼更加珍貴。

酒會現場另有台灣航空、科技、生技及食品等企業設攤，並由來自南部巴伐利亞邦埃塞巴赫（Esselbach）的樂儀隊表演，帶動現場氣氛。這支隊伍與台灣關係密切，1981、1985和1991年曾3度赴台參加國慶典禮的演出。

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