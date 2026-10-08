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駐義代表處慶雙十 友台參議員唱綠島小夜曲驚豔全場

中央社／ 羅馬7日專電
義大利國會友台協會主席馬蘭在駐義代表處舉行國慶酒會時，以流利中文獻唱綠島小夜曲，讓全場驚豔歡呼。中央社
義大利國會友台協會主席馬蘭在駐義代表處舉行國慶酒會時，以流利中文獻唱綠島小夜曲，讓全場驚豔歡呼。中央社

駐義大利代表處7日晚間舉行國慶酒會，義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）、參議院副議長錢益友（Gian MarcoCentinaio）等20多位參眾議員出席。參議員馬蘭登台以流利中文獻唱「綠島小夜曲」，驚豔全場。

酒會選在羅馬王子飯店（Hotel Parco dei Principi）舉行，義大利產官學界、外交團、僑界貴賓雲集。活動安排旅義台灣聲樂家呂怡惠演唱中華民國與義大利國歌，華航與長榮也贊助從義大利直飛台灣的機票抽獎。

馬蘭致詞表示，台義在投資、文化各方面合作成果豐碩，並將繼續深化，「聽到台灣經濟可望達到11.5%成長率，我們頗為羨慕，台灣必然有許多值得義大利借鏡之處。」

對於現場播放國慶影片「國家的相簿」，馬蘭感性回應，這段感人影片展示了台灣如何在極艱難處境下，面對一個非常強大且咄咄逼人的鄰國，成功從軍法威權統治走向完全民主，「台灣是個重要典範，因為台灣總是面對緊急狀態，卻知道如何在困境下達到經濟成長。」

駐義代表蔡允中致詞表示，台義雖相距遙遠，卻共享自由民主、人權法治等普世價值，今年適逢義大利共和國成立80週年，他代表台灣向義國政府及人民致上最誠摯祝賀。他強調，過去一年台義關係持續深化，義大利國會今年兩度籌組跨黨派大規模代表團訪台，展現對台支持。

在經濟合作方面，蔡允中指出，台灣經濟今年展現強勁成長動能，上半年台灣實質經濟成長率達14.15%，維持此動能，全年經濟成長預測應可達11.05%。此動能來自國內外對人工智慧（AI）基礎建設強勁需求，並帶動半導體、封裝測試、記憶體、IC載板及相關設備產業擴大投資與產能，此趨勢將更強化台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位。

蔡允中表示，義大利在機械、精密製造、材料、設計及能源等領域具深厚實力，與台灣產業有高度互補性，面對全球供應鏈重組及科技快速發展，台義可進一步在半導體、AI、智慧製造、先進材料、能源及供應鏈韌性等領域深化合作；此外中小企業是台義兩國經濟重要基礎，未來也應推動雙方中小企業交流合作。

在文化交流方面，蔡允中特別感謝義大利國會友人長期支持，促使義大利今年完成「外國文物借展免扣押」相關立法，他期待未來有更多台灣珍貴文物能在義大利展出，台灣也希望更多義大利文化走進台灣民眾的生活，同時雙方亦應持續擴大教育及青年交流，讓台義友誼可代代傳承接續。

蔡允中在結語表示，台義不需複雜外交語言，未來只要「彼此多來往一點、多了解一點、多合作一點」，把台灣科技創新和義大利製造、設計、文化結合，就能為兩國企業、年輕人及人民創造更多交流合作機會，期盼台義持續深化實質夥伴關係，在各領域擴大合作，共創互惠互利的未來。

駐義代表處7日晚間舉行國慶酒會，義大利國會友台協會主席馬蘭（左4）、參議院副議長錢益友（右3）等多位參眾議員出席。（駐義代表處提供）中央社
駐義代表處7日晚間舉行國慶酒會，義大利國會友台協會主席馬蘭（左4）、參議院副議長錢益友（右3）等多位參眾議員出席。（駐義代表處提供）中央社

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