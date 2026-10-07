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斯里蘭卡前第一夫人涉貪遭逮 衝擊拉賈帕克薩家族

中央社／ 可倫坡7日綜合外電報導
斯里蘭卡前第一夫人希蘭蒂．拉賈帕克薩因為涉嫌貪汙遭到逮捕。法新社
斯里蘭卡前第一夫人希蘭蒂．拉賈帕克薩因為涉嫌貪汙遭到逮捕。法新社

斯里蘭卡第一夫人希蘭蒂．拉賈帕克薩（Shiranthi Rajapaksa）因為涉嫌貪污，今天遭到相關當局逮捕，這加劇打擊了曾掌權多年的拉賈帕克薩政治家族。

法新社報導，斯里蘭卡2022年經濟危機導致時任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台，現任總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）則於2024年當選上台，他已經把打擊貪腐列為首要任務。

迪桑納亞克在去年聯合國大會（UN GeneralAssembly）發言說：「打擊貪污固然危險，但不打擊貪腐會帶來更嚴重風險。」

希蘭蒂是前總統馬辛達．拉賈帕克薩（MahindaRajapaksa）之妻，馬辛達則為戈塔巴耶的兄長

希蘭蒂因涉及一起15年前案件於首都可倫坡郊區的住所被反貪當局人員拘捕，馬辛達同樣住在那裡。

馬辛達也曾遭指控，涉嫌從2013年一筆價值23億美元的空中巴士（Airbus）飛機交易中收受回扣。

斯里蘭卡 帕克 第一夫人 貪汙

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