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師生嚇壞…波蘭高中校園持刀攻擊事件釀8傷 警方逮捕1嫌
波蘭一所高中校園發生持刀攻擊事件，造成8人受傷。警方今天表示，已逮捕一名19歲男子。
法新社報導，警方逮捕嫌犯後公布經模糊處理的照片。警方表示，這起校園持刀攻擊事件發生在首都華沙以北約120公里的奧斯特羅文卡市（Ostroleka）。
奧斯特羅文卡市檢察官盧卡謝維奇（Elzbieta Lukasiewicz）表示，受害者為學生與教師。
盧卡謝維奇告訴TVN24新聞台：「看來這名男子跑進校園，使用危險器械攻擊學生與老師…根據我收到的資訊，共有8人受傷。」
消防單位告訴波蘭通訊社（PAP），傷者包含3位成人及5位青少年。
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