師生嚇壞…波蘭高中校園持刀攻擊事件釀8傷 警方逮捕1嫌

英國一名19歲女大學生疑似遭繼父殺害，只因繼父對她產生了「危險的性迷戀」。檢方指出，女大生的繼父聽聞繼女要與一名網路認識的男網友見面，因嫉妒連夜開車前往校園，最後在學生宿舍爆發衝突，進而動手殺人。

2026-10-07 20:02