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核心成員遭拘捕 駭客組織Qilin嗆日本「全球資安最差國家之一」

中央社／ 東京7日綜合外電報導
去年攻擊日本朝日啤酒的駭客集團Qilin，核心成員日前遭拘捕。圖／AI生成 劉孝容
去年攻擊日本朝日啤酒的駭客集團Qilin，核心成員日前遭拘捕。圖／AI生成 劉孝容

去年攻擊日本朝日啤酒的駭客集團Qilin，核心成員日前遭拘捕，該組織接受日媒採訪時稱，日本「是全球電腦安全體制最差的國家之一」。

日本新聞網（JNN）報導，據相關人士透露，Qilin核心成員之一的俄羅斯籍男子，在大阪市內遭日本調查當局拘捕，本月被移交給德國Qilin曾反覆對朝日集團控股等全球企業發動網路攻擊。

Qilin以團隊名義發表聲明，對成員遭拘捕一事表示「既不承認也不否認他是我們的同夥」，並稱「我們與全世界超過300名匿名人士保持合作關係，但從未有人因調查當局施壓而停止活動」。Qilin也批評當局「試圖毀掉一個尚未被證明有罪者的人生」。

Qilin同時指出，日本「是全球電腦安全體制最差的國家之一」，並強調：「今後針對日本企業及政府機關的攻擊可能會增加。這不是威脅，而是我們身為專家的見解。」

日本朝日電視台報導，Qilin自2022年10月開始活動以來，在全球發動勒索軟體攻擊；據路透社8月報導，受害案件累計多達2400起，遍及100多個國家。

Qilin在歐洲也犯下多起案件。2024年6月，一家受多家醫療機構委託、負責血液檢驗等業務的英國企業遭Qilin勒索軟體攻擊，導致倫敦市中心一家綜合醫院取消逾1萬件預約，檢驗作業延宕，並有1人死亡。德國激進左翼政黨左翼黨2026年3月也遭到疑似Qilin發動的勒索軟體攻擊。

歐盟網路安全局（ENISA）9月公布報告，分析2025年歐盟境內通報的網路攻擊特徵，指出Qilin是歐洲勒索軟體攻擊最活躍的駭客組織之一。報告顯示，製造業受害案件中，疑似與Qilin有關者占17.4%，服務業占15.4%，均居各駭客組織之冠。

報告也介紹Qilin的手法，包括事先取得受害者資料，再以公開資料作為威脅，要求支付贖金。此外，自2025年起，Qilin更常佯稱將請律師介入，向受害者施壓。

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