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英國女大生校園宿舍遇害 繼父遭控對繼女「性迷戀」嫉妒網戀釀殺機

聯合新聞網／ 綜合報導
男子對繼女產生不當情感，進而痛下毒手殺人。示意圖／ingimage
男子對繼女產生不當情感，進而痛下毒手殺人。示意圖／ingimage

英國一名19歲女大學生疑似遭繼父殺害，只因繼父對她產生了「危險的性迷戀」。檢方指出，女大生的繼父聽聞繼女要與一名網路認識的男網友見面，因嫉妒連夜開車前往校園，最後在學生宿舍爆發衝突，進而動手殺人。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自羅馬尼亞的卡拉（Carla Georgescu）是蘭卡夏大學（University of Lancashire）臨床心理學系二年級學生。她的遺體於今年2月5日在普雷斯頓校區的學生宿舍被發現，她遭殺害的日子正好是她的20歲生日。

34歲的歐文斯（Nathan Owens）被指控是痛下殺手的兇手。檢方調查發現，歐文斯在與卡拉的母親珍妮娜（Janina）結婚後，逐漸對卡拉產生不當的性執著。卡拉12歲時，母親與前夫分開後帶著她搬到英國。

普勒斯頓刑事法庭（Preston Crown Court）日前開庭審理此案。檢方指出，歐文斯2月4日凌晨從哈特爾浦（Hartlepool）連夜開車前往卡拉的宿舍，聲稱是為了取回妻子遺留的皮包，但他並未告知妻子自己的行程。凌晨約4時，他獨自進入宿舍，約90分鐘後離開，過程中還刻意掩飾自己的身分。

隔天校方人員因聯絡不上卡拉而前往宿舍查看，結果發現她倒在衣櫃旁已經死亡。警方最初一度誤以為卡拉是自殺身亡，但進一步鑑識後發現卡拉頭部受到重擊，臉部及口鼻有多處傷勢，雙手也有明顯血跡，顯示她可能曾試圖防衛。

檢方進一步指稱，歐文斯在案發前數週甚至數月，已大量蒐集與繼女卡拉有關的影像，並涉嫌對她進行偷拍及不當處理影像。檢方認為，這些行為反映他的迷戀逐步升高，最後可能成為前往學生宿舍的動機。

檢方表示，卡拉生前曾與一名來自羅馬尼亞的男子發展網路戀情，兩人原本準備隔天首次見面。檢方認為，歐文斯可能因嫉妒而動手殺人。目前歐文斯否認謀殺、蓄意勒頸及意圖造成嚴重身體傷害等指控，案件仍在審理中。

繼父 網戀 宿舍 殺人案

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