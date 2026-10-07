影／見法國第一夫人也不用站？ 千黛亞坐著握手遭罵翻「超失禮」

美國女星千黛亞（Zendaya）日前出席巴黎時裝週路易威登（Louis Vuitton）大秀，卻因沒有起身迎接法國第一夫人布莉姬．馬克宏（Brigitte Macron），意外掀起網路禮儀論戰。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，當天布莉姬走到千黛亞面前向她打招呼，千黛亞本來正與另一名賓客聊天，隨後抬頭微笑問候，並握手致意，但全程都維持坐姿。

現場影片曝光後，有網友認為，無論對方身分為何，與人正式握手時起身都是基本禮貌，何況對方是法國第一夫人。相關影片在社群平台X獲得超過2.7萬個讚，也引發大量討論，有人認為這是明顯失禮，也有人直言這只是時尚活動，不需要過度講究禮節。

支持千黛亞的網友認為，千黛亞根本沒有料到布莉姬會突然走過來，反應時間相當短，不能因此認定她針對布莉姬或沒有禮貌。但其他網友指出，在布莉姬出現前，路易威登母公司LVMH執行長暨董事長阿爾諾（Bernard Arnault）也向千黛亞打招呼，而當下千黛亞一樣沒有起身回應。

有網友批評，千黛亞就連和阿爾諾起身握手都不肯，「他可是掌握整個時尚產業的人」，也有網友說這種基本禮貌都不懂，見識到新世代年輕人真的越來越退步。不過幫千黛亞說話的網友也不少，有人認為千黛亞並非政治人物，也不是法國公民，本來就不用向布莉姬打招呼，也有網友認為應該是主動打招呼的人要自我介紹身分，而不是逼對方在短時間內反應打招呼。