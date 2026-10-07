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日本議員表決打瞌睡 醒來後驚見自己投反對票…急道歉揭原因

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本石川縣小松市議會最近在表決議案期間，最大會派的代表因為在打瞌睡而沒起立，被視為投下反對票而引發討論。照片人物非新聞當事者。示意圖／Ingimage
日本石川縣小松市議會最近在表決議案期間，最大會派的代表因為在打瞌睡而沒起立，被視為投下反對票而引發討論。照片人物非新聞當事者。示意圖／Ingimage

日本石川縣小松市議會最近在表決議案期間，最大會派的代表因為在打瞌睡而沒起立，被視為投下反對票而引發討論。這名地方議員解釋，因為吃下感冒藥而不小心睡著。

日本「北國新聞」今天報導，小松市議會在2日於例會最後一天，表決作為市府重要政策的「未來型圖書館」相關預算案。小松市政府計劃在2030年興建「未來型圖書館」，建設費用被納入補正預算案等3項議案之中。

而「會派自民」是小松市議會最大會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體），其代表表靖二當天在表決階段時沒有起立，表決結束後，他才發現自己睡著。據悉，他在休會之後，向副市長越田幸宏與議長南藤陽一道歉。

表靖二解釋，「我有點感冒，所以在議會前吃藥，後來不小心睡著。這是連自己都覺得可恥的行為，我正在反省。」

而當時議會在表決上述議案時，最終反對者為表靖二與日本共產黨籍議員橋本米子，共2人；其餘18名議員均贊成，議案最終通過。

一名贊成議案的市議員表示，「這次有許多對於市政府而言非常重要的預算案，像是認定去年去的決算。（對於表靖二反對）我感到很驚訝，也認為這會讓人質疑他作為議員的見識。」

議會相關人士認為，「這是否流露出他一直以來，對未來型圖書館持批判態度的真心」。

議員 日本

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