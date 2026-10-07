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韓製火箭NURI號升空成功 南韓宇航廳：展現自主太空能力

中央社／ 首爾7日專電
韓國自主研發的運載火箭「NURI號」今天完成第5次發射，成功分離5枚超小型群集衛星與9枚立方衛星，且皆已與超小型群集衛星進行通訊。法新社
韓國自主研發的運載火箭「NURI號」今天完成第5次發射，成功分離5枚超小型群集衛星與9枚立方衛星，且皆已與超小型群集衛星進行通訊。法新社

韓國自主研發的運載火箭「NURI號」今天完成第5次發射，成功分離5枚超小型群集衛星與9枚立方衛星，且皆已與超小型群集衛星進行通訊。韓國宇宙航空廳（KASA）表示，除了提高NURI號可靠度，也再次確認自主太空開發能力。

韓國宇宙航空廳與航空宇宙研究院表示，今天中午12時25分發射的NURI號完成飛行後，航空宇宙研究院針對包含運載火箭飛行資訊的遙測資料（telemetry）進行初步分析，確認抵達目標高度，並成功分離5枚超小型群集衛星與9枚立方衛星，將其送入目標軌道。

NURI號發射後，依照事先設定的飛行程序，整個飛行過程均正常進行，第1、第2、第3節引擎皆正常燃燒，整流罩也依計畫分離。隨後，包括超小型群集衛星2至6號與立方衛星分離在內的所有程序均告成功。

大約在下午1時08分，南極世宗基地已成功與超小型群集衛星6號進行初次通訊；下午2時起，先透過國內地面站（大田、濟州、南極世宗），再利用海外地面站（挪威斯瓦爾巴），與超小型群集衛星2至5號進行通訊。

至於立方衛星，10枚當中有9枚完成分離，另有1枚未能釋放。

宇宙航空廳表示，繼上次（去年11月27日）NURI號第4次發射成功後，今天第5次發射也宣告成功，不僅進一步提高NURI號的發射可靠度，也再次確認韓國自主太空運輸能力與自主太空開發能力。

宇宙航空廳也指出，相較於第4次發射，這次也擴大系統整合企業參與發射運作的程度，讓民間能持續累積發射運作經驗與能力，進一步鞏固未來轉型為民間主導發射體系的基礎。

隨著這次成功，NURI號發射成功率由75%提升至80%。宇宙航空廳廳長吳泰錫表示，目前正以明年下半年進行第6次發射為目標準備，並將推動至2032年每年至少發射1次，以進一步提高NURI號的可靠度，並逐步轉型為民間主導的商業發射體系。

火箭 太空 南韓 衛星

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