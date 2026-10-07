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馬來西亞霾害影響日常生活 出門行程要看空污指數

中央社／ 吉隆坡7日專電

馬來西亞霾害持續，截至今天中午，全國36個地區空氣污染指數達不健康程度，柔佛州峇株巴轄的學校、幼兒園及托兒所停課。霾害影響工作與家庭生活，民眾駕車外出不只看GPS，還得留意空氣污染指數（API），調整行程。

馬來西亞近期持續受到印尼跨境煙霾影響，污染情況原先集中在東馬砂拉越，隨著風向及氣候條件變化，西馬多地空氣品質也明顯惡化。

根據空氣污染指數管理系統（APIMS）數據，截至今天中午，全國68個監測站中，36站空氣污染指數達不健康程度，僅2站空氣品質良好。

柔佛州峇株巴轄昨晚空污指數突破200點，當局宣布學校、幼兒園及托兒所今天停課，保障學生與教職員健康。砂拉越州西連9月4日空氣污染指數也曾達518點，當地一度進入霾害緊急狀態，於9月7日解除。

在森美蘭州波德申的執業醫師陸之淇（Angeline JCLok）今天接受中央社記者電話訪問表示，當地受到煙霾影響，空氣污染指數也達不健康程度。煙霾可能刺激呼吸道，引起咳嗽、咳痰及咽喉不適，並加重氣喘等呼吸道疾病。

她指出，煙霾也可能造成眼睛紅腫乾癢、皮膚搔癢，或加重濕疹等皮膚問題。已有呼吸道疾病及慢性病的患者，長者、孕婦與兒童都應特別留意防護。

陸之淇建議，民眾減少戶外活動，必要外出時戴口罩，長時間在戶外活動後，返家應洗手、洗澡並清洗頭髮；平時適當飲水、避免辛辣刺激性食物，維持規律作息與健康飲食，運動也可改在室內。

空氣品質反覆變化，讓不少民眾難安排生活；當地水電五金業者楊洸喜（Yang Kong Hee）受訪表示，煙霾影響上班族與學童的日常生活，他外出工作也得戴上口罩。由於需要前往不同地點服務客戶，空氣品質成為安排外出行程時必須留意的因素。

他說，前往較遠地點服務客戶，除了使用GPS導航，如今出門前也得查看空氣污染指數，再視情況調整行程，工作安排也得跟著空氣品質變動。

根據官方分級標準，空氣污染指數介於101至200點屬不健康，201至300點為非常不健康，超過300點則達危險程度。

霾害 馬來西亞 西亞

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