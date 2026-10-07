韓國金融業接連遭AI網攻 警方研議通報重大犯罪廳

韓國多家金融業近期遭AI駭客攻擊，警方已正式立案偵辦，成立專責調查團隊，並研議通報重大犯罪搜查廳。金融監督院則表示，目前鎖定的28個攻擊IP，大部分皆是隱藏路徑的跳板IP。

近期新韓銀行、KB國民銀行等逾7間金融機構遭駭客攻擊。根據韓聯社報導，警方已依違反「資訊通訊網法」正式立案偵辦，並表示已透過相關機關協助，取得調查所需資料，正進行分析。警察廳指定網路恐怖攻擊搜查隊為專責調查團隊，共投入4個小組、28名人員。

此外，警方也正在研議本案是否屬於必須通報重大犯罪搜查廳的案件。警方判斷，受害金融機構本身並不屬於「國家核心基礎設施」，但為確認遭入侵的系統是否屬於「電子金融基礎設施」，已請金融委員會解釋。

警方表示，不論最終是否決定移送案件，目前都將持續調查，對管轄權的研議並未造成資料蒐集或分析工作的延誤。

此外，在多起金融機構駭客攻擊中，所使用的IP大部分是為了隱藏攻擊者路徑而使用的跳板IP。因此警方表示，正透過國際合作追查駭客攻擊路徑。

金融監督院昨天已將扣除重複項目後的28個攻擊IP，連同部分國家資訊提供給金融業界。不過，金融監督院說明，即使確認IP所在國家，也可能存在透過繞過其他地區連線的情況，因此解讀國家資訊時必須謹慎。

這次金融業遭網攻事件，疑似是利用中國開發的AI自主型滲透測試系統ARTEX。資安公司EverSpin表示，這並非完全新型態的攻擊，而是網頁資料擷取、直接呼叫API、機器人及Macro程式等攻擊手法，結合AI高速自動化能力後演進而成的形式。

因此EverSpin強調，防禦不能只著重於辨識AI機器人，必須建立一套可在伺服器端檢驗並管控異常請求，以及反覆操作、繞過防禦等整體異常行為的系統。