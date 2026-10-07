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AI疑成網攻工具 韓國兩大教會數十萬教友個資恐外洩

中央社／ 首爾7日綜合外電報導

韓國兩間大型教會正在調查疑似網路攻擊事件，數十萬名教友的個人資料可能因此外洩。根據教會及一家資安公司表示，目前已有證據顯示，攻擊者可能使用人工智慧（AI）工具發動攻擊。

路透社報導，資安公司Oasis Security發現，一台位於海外的伺服器上存有資料、攻擊紀錄及帳戶資訊，其中包含與首爾的「汝矣島純福音教會」（Yoido Full Gospel Church）及「愛的教會」（Sarang Church）相關資訊。

Oasis Security表示，疑似攻擊的紀錄中出現攻擊者使用AI工具的跡象，例如提及「子代理」（sub-agents），以及大量看似由系統自動產生的攻擊報告。

「汝矣島純福音教會」今天表示，初步分析顯示，可能有涉及85萬名教友個資外洩。外洩資料包括姓名及出生日期，其中較少部分紀錄還包含身分證號碼變更資料、地址及電話號碼。

教會表示，已通知受影響的教友、封鎖外部存取權限，並更改伺服器密碼。

位於首爾瑞草區（Seocho）的「愛的教會」表示，已成立緊急應變小組及向主管機關通報，並採取措施釐清事件經過和防止進一步損害。

韓國近期也遭遇針對商業銀行的駭客攻擊，導致客戶個資外洩。

韓國總統李在明表示，當局認為這些網路攻擊可能使用了AI。

網攻 韓國 個資

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