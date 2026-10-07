俄官方稱未驗出鼠疫 居民生活如常醫院加強防疫

俄羅斯西伯利亞一名鼠疫防治實驗室工作人員死亡的消息，雖在俄國境外引發猜測，但在這名身故員工工作的城市伊爾庫次克（Irkutsk），許多人似乎並不以為意。

綜合法新社和美聯社報導，世界衛生組織（WHO）表示，俄羅斯出現疑似肺鼠疫（pneumonic plague）病例，經調查後認為這起疑似案例對俄國境外的風險「非常低」。世衛今天表示，已就這起事件與俄方保持聯繫，目前正釐清這名女員工的死因。

這名女性實驗室人員死亡的消息本月2日首次見報，獨立媒體「貝加爾人」（People of Baikal）等俄媒當時報導，這名28歲實驗室技術人員死於肺鼠疫，另有報導指她可能因試管破損而感染；已有數十人被隔離。

然而，俄國官員這一週淡化處理此事，表示死後檢測並未驗出肺鼠疫，接著說當地並未採取特別措施。

● 官方淡化處理 居民反應不一

一名未透露姓名的男子在伊爾庫次克市接受法新社訪問時表示：「如果真的非常嚴重，我想他們現在早就全面封鎖了。」 他補充說：「目前看來，大家其實都不太在意。」

另一名當地男子表示，他已請父母留意，像是要勤洗手，但他自己認為這不算「嚴重威脅」。

部分伊爾庫次克居民甚至質疑這名實驗室人員是否真的是死於鼠疫；對於美國總統川普表態願提供相關協助，也有民眾不領情地說：「我們自己就能搞定。」

一名僅透露名字為葉卡蒂莉娜（Ekaterina）的當地居民告訴美國有線電視新聞網（CNN），生活一切如常，雖有些熟人「有點小慌張」，但街頭並無明顯變化。

● 生活表面如常 產婦遇隔離新規

不過，在伊爾庫次克州安加爾斯克（Angarsk），29歲部落客蓋弗瑞尤尼娜（Ulyana Gavryunina）告訴CNN，自己懷孕40週，新的隔離規定意味著丈夫無法再陪她分娩，她不得不更換婦產醫院。

她抵達伊爾庫次克市婦兒健康中心例行產檢時，過去總是陪同的母親也遭拒絕入內。

醫護人員為她量體溫、要求她伸出舌頭檢查，並指示她佩戴口罩、消毒雙手、填寫兩份問卷，其中一份是「高危險性傳染病鼠疫疑似病例檢查表」，列有高燒及胸痛等症狀。

她表示，院方未提及鼠疫，只稱有一種「不明新病毒」，為了保護嬰兒需加強防護措施。

蓋弗瑞尤尼娜表示，醫院內部氣氛仍然平靜，「一切如常」。她對CNN說：「大家都戴著口罩，就這樣。」

最令她擔心的是，即使丈夫願意接受額外檢查，也不能陪產。

對其他居民來說，醫院的種種限制更增添官方是否坦承以對的疑問。

一名自稱居住在伊爾庫次克的人在蓋弗瑞尤尼娜一則社群貼文下留言：「感覺他們並沒有把真相全說出來。」

「他們對大家說不是鼠疫，是肺炎。可醫院仍實施隔離措施，救護車醫護人員仍穿著全套COVID防護裝備出勤。」